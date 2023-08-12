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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Портимоненси
Жил Висенте - Портимоненси: обзор матча 12 августа 2023
Жил Висенте
12.08.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 1 тур
5 : 0
Завершен
Портимоненси
9'
К. Фуджимото (П)
45+5'
К. Фуджимото
58'
П. Тиба
72'
T. Touré
90+5'
Г. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Портимоненси
ГОЛ! 5:0!
Г. Перейра
Пас отдал
Х. Кастильо
90'
+5
Замена
Х. Кастильо
️️️️
М. Гбане
82'
Замена
М. Нету
️️️️
П. Тиба
77'
ГОЛ! 4:0!
T. Touré
Пас отдал
М. Домингес
72'
68'
Замена
Паулинью
️️️️
Рилдо
68'
Замена
Х. Варела
️️️️
С. Джаспер
67'
Замена
Л. Вентура
️️️️
Маурисио
Замена
T. Touré
️️️️
Марлон
67'
ГОЛ! 3:0!
П. Тиба
Пас отдал
Л. Бута
58'
46'
Замена
Г. Кошта
️️️️
М. Сек
ГОЛ! 2:0!
К. Фуджимото
Пас отдал
З. Карлуш
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Фуджимото
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
8
Максим Домингес
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Портимоненси
32
Guga
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Рони Каррильо
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Жил Висенте
1
Vinicius Dias
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
6
Хесус Кастильо
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
26
Андре Симоеш
АП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
29
Хелио Варела
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Эндрю
25
Бута
26
Фернандеш
55
Перейра
2
Зе Карлуш
24
Гбане
8
Домингес
25
Педру Тиба
11
Марлон
19
Фуджимото
9
Батурина
3-3-1-1-3
44
Релваш
24
Сек
11
Карлиньос
32
8
Маурисио
44
Педрао
20
Эштрела
37
Рилдо
19
Джаспер
25
9
Каррильо
24
Гбане
6
Кастильо
6
Кастильо
24
Гбане
25
Педру Тиба
16
Нету
16
Нету
25
Педру Тиба
11
Марлон
7
7
11
Марлон
24
Сек
5
Кошта
5
Кошта
24
Сек
8
Маурисио
25
Вентура
25
Вентура
8
Маурисио
19
Джаспер
29
Варела
29
Варела
19
Джаспер
37
Рилдо
9
Паулинью
9
Паулинью
37
Рилдо
Остались в запасе
Жил Висенте
Портимоненси
1
Vinicius Dias
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
26
Андре Симоеш
АП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
23
Косуке Накамура
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
1
Vinicius Dias
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
26
Андре Симоеш
АП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Жил Висенте - Портимоненси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
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