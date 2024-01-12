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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Фаренсе
Портимоненси - Фаренсе: обзор матча 12 января 2024
Портимоненси
12.01.2024, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 0
Завершен
Фаренсе
58'
Карлиньос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Фаренсе
90'
+4
Желтая карточка
З. Мускат
Замена
Зиньо
️️️️
Х. Варела
89'
Замена
П. Эштрела
️️️️
С. Джаспер
81'
79'
Замена
R. Barbosa
️️️️
F. Cáseres
78'
Замена
C. Ponde
️️️️
Ф. Дельгадо
73'
Желтая карточка
Ф. Дельгадо
Желтая карточка
Карлиньос
69'
Замена
Г. Кошта
️️️️
Торнич
67'
64'
Замена
V. Gonçalves
️️️️
Ф. Исидоро
64'
Замена
E. Baldé
️️️️
Беллуми
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Карлиньос
58'
55'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Б. Дуарте
38'
Желтая карточка
F. Cáseres
Желтая карточка
Педрао
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
44
Педрао
(К)
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
25
Лукас Вентура
ОП
13
Денер
АП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Фаренсе
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
14
Фабрисио Исидоро
(К)
ЦП
27
Маттеус
ЦП
10
Беллуми
ПВ
33
Рикардо Велью
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Портимоненси
5
Гонсалу Кошта
ЛАЗ
32
Guga
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
8
Маурисио
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
6
Ricardo Sousa
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
85
Мидана Кассама
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
80
Vítor Gonçalves
ЦП
12
Talys
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
3-3-2-2
23
Накамура
44
Педрао
44
Релваш
11
Карлиньос
43
Торнич
25
Вентура
32
Формига
29
Варела
13
Денер
9
Каррильо
19
Джаспер
3-3-1-4
2
Дельгадо
37
Силва
22
Мускат
23
14
Исидоро
27
Маттеус
10
Беллуми
31
77
Матиас
19
Дуарте
33
Велью
43
Торнич
5
Кошта
5
Кошта
43
Торнич
19
Джаспер
20
Эштрела
20
Эштрела
19
Джаспер
29
Варела
99
Зиньо
99
Зиньо
29
Варела
14
Исидоро
80
80
14
Исидоро
19
Дуарте
19
Кошта
19
Кошта
19
Дуарте
2
Дельгадо
20
20
2
Дельгадо
23
10
10
23
10
Беллуми
21
21
10
Беллуми
Остались в запасе
Портимоненси
Фаренсе
32
Guga
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
6
Ricardo Sousa
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
85
Мидана Кассама
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
12
Talys
ЦФ
Остались в запасе
32
Guga
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
6
Ricardo Sousa
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
85
Мидана Кассама
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
12
Talys
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Портимоненси - Фаренсе
2
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
19
9
Офсайды
2
0
Количество передач
365
424
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.67
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
Новости команд
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