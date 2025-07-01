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  • Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры

Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры

Вчера, 08:30

Российский нападающий Кирилл Климов подписал контракт с «Фаренсе» на 1 год с опцией продления еще на сезон, при выполнении определенных условий. Он перешел в португальский клуб на правах свободного агента из грузинского «Колхети-1913».

  • «Фаренсе» в прошлом сезоне занял 17-е место в Примейре и вылетел во Вторую лигу.
  • 24-летний Климов в 2025 году провел в чемпионате Грузии 13 матчей, отдал 3 голевые передачи.
  • Форвард ранее выступал за молодежную сборную России, в РПЛ провел 15 матчей за «Рубин» и «Тамбов», в которых отметился 1 голом и 1 передачей.
  • Он является сыном известного российского футболиста и тренера Валерия Климова.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Португалия. Примейра Грузия. Лига Эровнули Колхети-1913 Фаренсе Климов Кирилл
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