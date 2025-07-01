Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры

Российский нападающий Кирилл Климов подписал контракт с «Фаренсе» на 1 год с опцией продления еще на сезон, при выполнении определенных условий. Он перешел в португальский клуб на правах свободного агента из грузинского «Колхети-1913».

«Фаренсе» в прошлом сезоне занял 17-е место в Примейре и вылетел во Вторую лигу.

24-летний Климов в 2025 году провел в чемпионате Грузии 13 матчей, отдал 3 голевые передачи.

Форвард ранее выступал за молодежную сборную России, в РПЛ провел 15 матчей за «Рубин» и «Тамбов», в которых отметился 1 голом и 1 передачей.

Он является сыном известного российского футболиста и тренера Валерия Климова.