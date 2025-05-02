3 мая на стадионе Estadio de Sao Luis пройдет матч 32-го тура португальской Примейры между «Фаренсе» и «Фамаликаном». Для хозяев эта игра – очередная попытка спастись от вылета: команда занимает последнее место, показывая слабую результативность и не выигрывая уже 10 домашних встреч подряд. «Фамаликан» же продолжает борьбу за попадание в еврокубки, демонстрируя стабильность в атаке и неплохую форму в последних матчах. Исход этой встречи важен для обеих сторон, но задачи команд на концовку сезона сильно отличаются.
«Фаренсе»
После 31 тура «Фаренсе» набрал всего 21 очко и замыкает таблицу. Команда не выигрывает уже 10 матчей дома и в последних пяти турах забила лишь трижды, показывая средний показатель 0.60 гола за игру. Лучшему бомбардиру Томане удалось отличиться всего 4 раза за 23 матча, что отражает общие атакующие проблемы команды. В обороне «Фаренсе» действует чуть лучше – 5 пропущенных голов за последние 5 игр (1.00 в среднем), но этого явно недостаточно для достижения положительного результата.
«Фамаликан»
«Фамаликан» занимает 7-е место с 44 очками и не проигрывает в 5 последних матчах. Команда забивает в каждом из 10 последних туров, а в последних пяти встречах оформила 11 мячей (в среднем 2.20 за игру). Лидером нападения является Оскар Аранда с 9 голами в 32 матчах. Оборона команды пропускает по одному мячу за игру в среднем, что говорит о достаточно сбалансированной игре.
Факты о командах:
«Фаренсе»
- Точный счeт 0:2 в пользу Фамаликана – коэффициент 7.20
- Не выигрывает в 10 последних домашних матчах
- Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
«Фамаликан»
- Забивает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
- Забивает в 10 последних матчах
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз на матч «Фаренсе» – «Фамаликан»
С учетом формы команд и их статистики, фаворитом выглядит «Фамаликан». Гости регулярно забивают и показывают хороший темп, тогда как «Фаренсе» испытывает большие трудности в атаке. Скорее всего, гости откроют счет уже в первом тайме, а хозяева не сумеют отыграться. Плотная оборона «Фамаликана» позволит им сохранить ворота в неприкосновенности.
Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Фамаликана».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу Фамаликана – коэффициент 7.20
- Победа Фамаликана – коэффициент 1.95
- Фамаликан забьет больше 1.5 – коэффициент 2.10