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Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025

02 мая 2025 12:42
Фаренсе - Фамаликан
03 мая 2025, суббота 17:30 | Португалия. Примейра, 32 тур
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7.2
Точный счёт 0:2 в пользу Фамаликана
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3 мая на стадионе Estadio de Sao Luis пройдет матч 32-го тура португальской Примейры между «Фаренсе» и «Фамаликаном». Для хозяев эта игра – очередная попытка спастись от вылета: команда занимает последнее место, показывая слабую результативность и не выигрывая уже 10 домашних встреч подряд. «Фамаликан» же продолжает борьбу за попадание в еврокубки, демонстрируя стабильность в атаке и неплохую форму в последних матчах. Исход этой встречи важен для обеих сторон, но задачи команд на концовку сезона сильно отличаются.

«Фаренсе»

После 31 тура «Фаренсе» набрал всего 21 очко и замыкает таблицу. Команда не выигрывает уже 10 матчей дома и в последних пяти турах забила лишь трижды, показывая средний показатель 0.60 гола за игру. Лучшему бомбардиру Томане удалось отличиться всего 4 раза за 23 матча, что отражает общие атакующие проблемы команды. В обороне «Фаренсе» действует чуть лучше – 5 пропущенных голов за последние 5 игр (1.00 в среднем), но этого явно недостаточно для достижения положительного результата.

«Фамаликан»

«Фамаликан» занимает 7-е место с 44 очками и не проигрывает в 5 последних матчах. Команда забивает в каждом из 10 последних туров, а в последних пяти встречах оформила 11 мячей (в среднем 2.20 за игру). Лидером нападения является Оскар Аранда с 9 голами в 32 матчах. Оборона команды пропускает по одному мячу за игру в среднем, что говорит о достаточно сбалансированной игре.

Факты о командах:

«Фаренсе»

  • Точный счeт 0:2 в пользу Фамаликана – коэффициент 7.20
  • Не выигрывает в 10 последних домашних матчах
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

«Фамаликан»

  • Забивает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в 10 последних матчах
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
33% (2)
50% (3)
17% (1)
8
Забитых мячей
7
1.33
В среднем за матч
1.17
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  3:3
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 15 тур
Фамаликан
1 : 2
21.12.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 21 тур
Фаренсе
1 : 1
10.02.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 4 тур
Фамаликан
1 : 0
02.09.2023
Фаренсе
Португалия. Примейра, 21 тур
Фамаликан
0 : 0
27.02.2021
Фаренсе
Португалия. Примейра, 4 тур
Фаренсе
3 : 3
18.10.2020
Фамаликан
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Прогноз на матч «Фаренсе» – «Фамаликан»

С учетом формы команд и их статистики, фаворитом выглядит «Фамаликан». Гости регулярно забивают и показывают хороший темп, тогда как «Фаренсе» испытывает большие трудности в атаке. Скорее всего, гости откроют счет уже в первом тайме, а хозяева не сумеют отыграться. Плотная оборона «Фамаликана» позволит им сохранить ворота в неприкосновенности.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Фамаликана».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу Фамаликана – коэффициент 7.20
  • Победа Фамаликана – коэффициент 1.95
  • Фамаликан забьет больше 1.5 – коэффициент 2.10

7.2
Точный счёт 0:2 в пользу Фамаликана
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Автор: Воронцов Егор
Португалия. Примейра Фамаликан Фаренсе
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