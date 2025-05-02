3 мая на стадионе Estadio de Sao Luis пройдет матч 32-го тура португальской Примейры между «Фаренсе» и «Фамаликаном». Для хозяев эта игра – очередная попытка спастись от вылета: команда занимает последнее место, показывая слабую результативность и не выигрывая уже 10 домашних встреч подряд. «Фамаликан» же продолжает борьбу за попадание в еврокубки, демонстрируя стабильность в атаке и неплохую форму в последних матчах. Исход этой встречи важен для обеих сторон, но задачи команд на концовку сезона сильно отличаются.

«Фаренсе»

После 31 тура «Фаренсе» набрал всего 21 очко и замыкает таблицу. Команда не выигрывает уже 10 матчей дома и в последних пяти турах забила лишь трижды, показывая средний показатель 0.60 гола за игру. Лучшему бомбардиру Томане удалось отличиться всего 4 раза за 23 матча, что отражает общие атакующие проблемы команды. В обороне «Фаренсе» действует чуть лучше – 5 пропущенных голов за последние 5 игр (1.00 в среднем), но этого явно недостаточно для достижения положительного результата.

«Фамаликан»

«Фамаликан» занимает 7-е место с 44 очками и не проигрывает в 5 последних матчах. Команда забивает в каждом из 10 последних туров, а в последних пяти встречах оформила 11 мячей (в среднем 2.20 за игру). Лидером нападения является Оскар Аранда с 9 голами в 32 матчах. Оборона команды пропускает по одному мячу за игру в среднем, что говорит о достаточно сбалансированной игре.

Факты о командах:

«Фаренсе»

Точный счeт 0:2 в пользу Фамаликана – коэффициент 7.20

Не выигрывает в 10 последних домашних матчах

Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

«Фамаликан»

Забивает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Забивает в 10 последних матчах

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи 33% (2) 50% (3) 17% (1) 8 Забитых мячей 7 1.33 В среднем за матч 1.17 2:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 3:3 Португалия. Примейра, 32 тур Фаренсе 2 : 1 Фамаликан Португалия. Примейра, 15 тур Фамаликан 1 : 2 Фаренсе Португалия. Примейра, 21 тур Фаренсе 1 : 1 Фамаликан Португалия. Примейра, 4 тур Фамаликан 1 : 0 Фаренсе Португалия. Примейра, 21 тур Фамаликан 0 : 0 Фаренсе Португалия. Примейра, 4 тур Фаренсе 3 : 3 Фамаликан

Прогноз на матч «Фаренсе» – «Фамаликан»

С учетом формы команд и их статистики, фаворитом выглядит «Фамаликан». Гости регулярно забивают и показывают хороший темп, тогда как «Фаренсе» испытывает большие трудности в атаке. Скорее всего, гости откроют счет уже в первом тайме, а хозяева не сумеют отыграться. Плотная оборона «Фамаликана» позволит им сохранить ворота в неприкосновенности.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Фамаликана».

Рекомендованные ставки: