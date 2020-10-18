Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Фамаликан
Фаренсе - Фамаликан: обзор матча 18 октября 2020
Фаренсе
18.10.2020, воскресенье, 19:30
Португалия. Примейра, 4 тур
3 : 3
Завершен
Фамаликан
4'
E. Mancha
25'
C. Martins
90+4'
Б. Мансилья
64'
R. Lameiras (П)
73'
R. Lameiras
81'
Б. Жордау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Фамаликан
ГОЛ! 3:3!
Б. Мансилья
90'
+4
Замена
M. Queta
️️️️
Ф. Исидоро
86'
Замена
К. Фалькао
️️️️
Д. Лукка
86'
82'
Замена
A. Luković
️️️️
Б. Жордау
81'
ГОЛ! 2:3!
Б. Жордау
Пас отдал
С. Бабич
73'
ГОЛ! 2:2!
R. Lameiras
64'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
R. Lameiras
Замена
M. Bandarra
️️️️
A. Pinto
55'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
H. Seco
55'
Желтая карточка
E. Mancha
49'
46'
Замена
M. Trotta
️️️️
Д. Соуза
46'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
Х. Перейра
Желтая карточка
A. Pinto
45'
ГОЛ! 2:0!
C. Martins
Пас отдал
Р. Галд
25'
ГОЛ! 1:0!
E. Mancha
Пас отдал
Д. Лукка
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
47
Джонатан Лукка
ЦП
25
Райан Галд
АП
40
Eduardo Mancha
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
13
Бура
ОП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
41
Cássio Scheid
ЦФ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
6
Гуга
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
29
Marcello Trotta
ЦФ
2-1-2-1-4
1
12
78
6
Удрхири
14
Исидоро
47
Лукка
25
Галд
40
19
7
92
3-4-3
1
Злобин
6
Бабич
5
Риччели
24
Вердонк
6
Жордау
12
Ассунсао
10
26
Перейра
89
Соуза
21
Валенсуэла
3
78
17
17
78
14
Исидоро
10
10
14
Исидоро
47
Лукка
29
Фалькао
29
Фалькао
47
Лукка
7
11
Мансилья
11
Мансилья
7
26
Перейра
23
Диаш
23
Диаш
26
Перейра
6
Жордау
31
31
6
Жордау
89
Соуза
29
29
89
Соуза
Остались в запасе
Фаренсе
Фамаликан
41
Cássio Scheid
ЦФ
1
Уго Маркеш
ВР
13
Бура
ОП
9
Patrick
ЦФ
20
Билел Ауашерия
ЦП
34
Henrique Trevisan
ЦФ
24
Иван Хайме
ЛВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
6
Гуга
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
41
Cássio Scheid
ЦФ
1
Уго Маркеш
ВР
13
Бура
ОП
9
Patrick
ЦФ
20
Билел Ауашерия
ЦП
Остались в запасе
34
Henrique Trevisan
ЦФ
24
Иван Хайме
ЛВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
6
Гуга
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Фаренсе - Фамаликан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
Новости команд
Все
Фаренсе
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+