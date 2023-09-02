Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Фаренсе
Фамаликан - Фаренсе: обзор матча 02 сентября 2023
Фамаликан
02.09.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 0
Завершен
Фаренсе
79'
Й. Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Фаренсе
84'
Замена
E. Baldé
️️️️
Маттеус
84'
Замена
A. Seruca
️️️️
Ф. Исидоро
Замена
А. Добре
️️️️
Х. Луис Родригес
82'
ГОЛ! 1:0!
Й. Кадис
79'
Замена
Натан
️️️️
М. Агиррегабирия
75'
Замена
Пабло
️️️️
О. Аранда
74'
66'
Замена
А. Жорже
️️️️
М. Матиас
64'
Красная карточка
З. Мускат
Замена
Й. Кадис
️️️️
Э. Араужо
63'
59'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Р. Кошта
59'
Замена
R. Barbosa
️️️️
Беллуми
54'
Желтая карточка
М. Матиас
37'
Желтая карточка
К. Фалькао
24'
Желтая карточка
Маттеус
Желтая карточка
О. Аранда
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
28
Зеду Юссуф
ЦП
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
11
Оскар Аранда
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Фаренсе
2
Пастор
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
27
Маттеус
ЦП
33
Рикардо Велью
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
10
Беллуми
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
23
Натан
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
22
Мирко Топич
ЦП
8
Густаво Са
АП
19
Пабло
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
50
André Seruca
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
80
Vítor Gonçalves
ЦП
12
Talys
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
4-4-2
1
Жуниор
74
Моура
5
Риччели
24
де Хас
20
Агиррегабирия
11
Родригес
16
6
Лакуа
28
Юссуф
9
Араужо
11
Аранда
3-2-5
2
Пастор
22
Мускат
37
Силва
29
Фалькао
27
Маттеус
77
Матиас
31
14
Исидоро
10
Беллуми
19
Кошта
20
Агиррегабирия
23
Натан
23
Натан
20
Агиррегабирия
11
Родригес
29
Добре
29
Добре
11
Родригес
11
Аранда
19
Пабло
19
Пабло
11
Аранда
9
Араужо
29
Кадис
29
Кадис
9
Араужо
14
Исидоро
50
50
14
Исидоро
77
Матиас
4
Жорже
4
Жорже
77
Матиас
10
Беллуми
10
10
10
Беллуми
27
Маттеус
21
21
27
Маттеус
19
Кошта
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Кошта
Остались в запасе
Фамаликан
Фаренсе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
22
Мирко Топич
ЦП
8
Густаво Са
АП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Луис Фелипе
ВР
80
Vítor Gonçalves
ЦП
12
Talys
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
22
Мирко Топич
ЦП
8
Густаво Са
АП
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
80
Vítor Gonçalves
ЦП
12
Talys
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Фамаликан - Фаренсе
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Новости команд
Все
Фамаликан
Фаренсе
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+