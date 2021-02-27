Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Фаренсе
Фамаликан - Фаренсе: обзор матча 27 февраля 2021
Фамаликан
27.02.2021, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 21 тур
0 : 0
Завершен
Фаренсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Фаренсе
90'
+5
Желтая карточка
Р. Галд
90'
+3
Желтая карточка
Т. Тавареш
90'
+2
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
Д. Лукка
Замена
А. Силва
️️️️
А. Гедеш
80'
Замена
A. Luković
️️️️
М. Угарте
80'
77'
Желтая карточка
Ф. Исидоро
Желтая карточка
Ж. Диаш
74'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
Г. Ассунсао
67'
Желтая карточка
М. Угарте
66'
Замена
J. Robert
️️️️
Э. Тавареш
66'
60'
Желтая карточка
Д. Лукка
Замена
Ж. Диаш
️️️️
С. Бабич
60'
53'
Замена
C. Scheid
️️️️
Б. Мансилья
50'
Вторая желтая
A. Pinto
40'
Желтая карточка
A. Pinto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
88
Пепе
ЦП
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
25
Райан Галд
АП
25
André Pinto
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
13
Бура
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
3-3-2-2
1
Жуниор
6
Бабич
7
3
Вильям
19
Винагре
5
Угарте
5
Кейруш
12
Ассунсао
88
Пепе
19
Тавареш
15
Гедеш
1-1-2-1-5
1
15
Тавареш
6
Удрхири
47
Лукка
11
Мансилья
25
Галд
25
7
9
92
40
19
Тавареш
50
50
19
Тавареш
6
Бабич
23
Диаш
23
Диаш
6
Бабич
5
Угарте
31
31
5
Угарте
12
Ассунсао
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
12
Ассунсао
15
Гедеш
33
Силва
33
Силва
15
Гедеш
11
Мансилья
41
41
11
Мансилья
47
Лукка
20
Ауашерия
20
Ауашерия
47
Лукка
Остались в запасе
Фамаликан
Фаренсе
2
Дани Морер
ЦЗ
1
Вана Алвес
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
13
Бура
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Остались в запасе
2
Дани Морер
ЦЗ
1
Вана Алвес
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
13
Бура
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Фамаликан - Фаренсе
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
Новости команд
Все
Фамаликан
Фаренсе
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+