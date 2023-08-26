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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Портимоненси
Арука - Портимоненси: обзор матча 26 августа 2023
Арука
26.08.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 1
Завершен
Портимоненси
88'
М. Силла
5'
Х. Варела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Портимоненси
90'
+5
Замена
Л. Вентура
️️️️
Карлиньос
Замена
Э. Куасси
️️️️
Д. Симао
89'
ГОЛ! 1:1!
М. Силла
Пас отдал
Д. Симао
88'
Замена
А. Букия
️️️️
Куарежма
82'
Замена
Б. Милованов
️️️️
Т. Эшгайю
75'
Замена
M. Puche
️️️️
Джейсон
75'
68'
Замена
R. Alexandre Vicente Alcobia
️️️️
Рилдо
68'
Замена
П. Эштрела
️️️️
Маурисио
64'
Желтая карточка
Денер
Желтая карточка
Д. Симао
59'
Замена
А. Трецца
️️️️
П. Сантуш
46'
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Варела
Пас отдал
Карлиньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
8
Давид Симао
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
17
Кристо
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
13
Денер
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Рони Каррильо
ЦФ
29
Хелио Варела
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
30
Андре Букия
ЦП
20
Pedro Moreira
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ЦФ
11
Miguel Puche
ЦФ
Портимоненси
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
35
Деннис Адениран
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
6
Куарежма
44
Галович
4
Фернандеш
28
Эшгайю
8
Симао
89
Сантуш
2
Силла
23
Джейсон
19
Мухика
17
Кристо
3-3-1-1-2
23
Накамура
43
Торнич
5
Кошта
11
Карлиньос
32
Формига
8
Маурисио
44
Релваш
13
Денер
37
Рилдо
29
Варела
9
Каррильо
28
Эшгайю
19
Милованов
19
Милованов
28
Эшгайю
6
Куарежма
30
Букия
30
Букия
6
Куарежма
8
Симао
8
Куасси
8
Куасси
8
Симао
89
Сантуш
19
Трецца
19
Трецца
89
Сантуш
23
Джейсон
11
11
23
Джейсон
37
Рилдо
76
76
37
Рилдо
11
Карлиньос
25
Вентура
25
Вентура
11
Карлиньос
8
Маурисио
20
Эштрела
20
Эштрела
8
Маурисио
Остались в запасе
Арука
Портимоненси
1
Жоау Валиду
ВР
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Pedro Moreira
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
24
Мустафа Сек
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Pedro Moreira
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Арука - Портимоненси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
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