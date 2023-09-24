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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Бенфика
Портимоненси - Бенфика: обзор матча 24 сентября 2023
Портимоненси
24.09.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 6 тур
1 : 3
Завершен
Бенфика
56'
Х. Варела
5'
А. Бах
17'
П. Муса
66'
Д. Нерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Бенфика
90'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Рафа
Замена
Зиньо
️️️️
Х. Варела
90'
85'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Флорентину
Замена
Маурисио
️️️️
Денер
80'
Замена
Паулинью
️️️️
Г. Кошта
80'
66'
ГОЛ! 1:3!
Д. Нерес
Пас отдал
Рафа
Пенальти не реализован!
Рилдо
60'
ГОЛ! 1:2!
Х. Варела
Пас отдал
С. Джаспер
56'
46'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
А. Бах
46'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
О. Кекчю
46'
Замена
А. Кабрал
️️️️
П. Муса
Замена
Рилдо
️️️️
П. Эштрела
39'
Желтая карточка
Х. Варела
35'
17'
ГОЛ! 0:2!
П. Муса
Пас отдал
Д. Нерес
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Бах
Пас отдал
О. Кекчю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
44
Педрао
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
13
Денер
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
29
Хелио Варела
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Портимоненси
1
Gabriel de Souza
ВР
32
Guga
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
8
Маурисио
ОП
25
Лукас Вентура
ОП
37
Рилдо
АП
9
Паулинью
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
87
Жоау Невеш
АП
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
3-2-2-3
32
Формига
11
Карлиньос
5
Кошта
44
Релваш
43
Торнич
13
Денер
20
Эштрела
19
Джаспер
25
29
Варела
3-2-2-1-2
1
Трубин
6
Бах
5
Морато
30
Отаменди
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
10
Кекчю
7
Нерес
27
Рафа
9
Муса
13
Денер
8
Маурисио
8
Маурисио
13
Денер
20
Эштрела
37
Рилдо
37
Рилдо
20
Эштрела
29
Варела
99
Зиньо
99
Зиньо
29
Варела
5
Кошта
9
Паулинью
9
Паулинью
5
Кошта
6
Бах
39
Юрасек
39
Юрасек
6
Бах
12
Флорентину
44
Араужо
44
Араужо
12
Флорентину
10
Кекчю
87
Невеш
87
Невеш
10
Кекчю
27
Рафа
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
27
Рафа
9
Муса
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Муса
Остались в запасе
Портимоненси
Бенфика
1
Gabriel de Souza
ВР
32
Guga
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
Главный тренер
Паулу Сержиу
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Gabriel de Souza
ВР
32
Guga
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Портимоненси - Бенфика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
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