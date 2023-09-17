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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Портимоненси
Витория Гимараеш - Портимоненси: обзор матча 17 сентября 2023
Витория Гимараеш
17.09.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 5 тур
1 : 2
Завершен
Портимоненси
17'
Ф. Релваш (АГ)
81'
Карлиньос (П)
90+6'
Карлиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Портимоненси
90'
+7
Желтая карточка
Карлиньос
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Карлиньос
Пас отдал
Денер
90'
+3
Желтая карточка
Зиньо
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Карлиньос
Замена
З. Карлуш
️️️️
Т. Силва
79'
76'
Замена
Р. Каррильо
️️️️
С. Джаспер
76'
Замена
Зиньо
️️️️
Ф. Релваш
Замена
Н. Луж
️️️️
Ж. Мендеш
63'
60'
Замена
Г. Кошта
️️️️
М. Сек
60'
Замена
Рилдо
️️️️
Паулинью
Желтая карточка
А. Силва
49'
43'
Желтая карточка
М. Сек
Замена
Т. Хандель
️️️️
Д. Силва
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Релваш
17'
Желтая карточка
J. Fernandes
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Портимоненси
44
Педрао
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
13
Денер
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
29
Хелио Варела
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
6
Зе Карлуш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Портимоненси
1
Gabriel de Souza
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
8
Маурисио
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Рони Каррильо
ЦФ
4-4-2
14
Варела
25
Фрейташ
44
16
Рибейру
76
Гаспар
70
Силва
80
Силва
16
Силва
10
Мендеш
20
Силва
17
Силва
3-3-1-4
44
Релваш
24
Сек
11
Карлиньос
44
Педрао
25
Вентура
43
Торнич
13
Денер
29
Варела
9
Паулинью
19
Джаспер
25
80
Силва
20
Хандель
20
Хандель
80
Силва
70
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
70
Силва
10
Мендеш
10
Луж
10
Луж
10
Мендеш
24
Сек
5
Кошта
5
Кошта
24
Сек
9
Паулинью
37
Рилдо
37
Рилдо
9
Паулинью
44
Релваш
99
Зиньо
99
Зиньо
44
Релваш
19
Джаспер
9
Каррильо
9
Каррильо
19
Джаспер
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Портимоненси
27
Charles
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нуну Сантуш
АП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
1
Gabriel de Souza
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
27
Charles
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нуну Сантуш
АП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriel de Souza
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Витория Гимараеш - Портимоненси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
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