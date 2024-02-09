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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эштрела - Портимоненси
Эштрела - Портимоненси: обзор матча 09 февраля 2024
Эштрела
09.02.2024, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 21 тур
3 : 0
Завершен
Портимоненси
6'
Карлиньос (АГ)
13'
Л. Жаба
25'
К. Накамура (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эштрела - Портимоненси
Желтая карточка
J. Reis
89'
Желтая карточка
А. Луис
89'
89'
Желтая карточка
Педрао
Замена
Л. Букка
️️️️
Л. Кордейро
80'
Замена
Нану
️️️️
R. Ndo
70'
Замена
Кикас
️️️️
Л. Жаба
69'
67'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
H. Pereira
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Пиньо
65'
Замена
J. Reis
️️️️
N. Varela
65'
Желтая карточка
N. Varela
42'
38'
Желтая карточка
Денер
31'
Замена
Р. Каррильо
️️️️
Л. Вентура
Желтая карточка
Р. Лима
28'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
К. Накамура
25'
23'
Желтая карточка
Л. Вентура
18'
Замена
С. Джаспер
️️️️
Г. Кошта
ГОЛ! 2:0!
Л. Жаба
Пас отдал
Р. Пиньо
13'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Карлиньос
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
(К)
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
2
Hevertton Santos
ЦП
6
Aloisio
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
7
Regis Ndo
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЛАЗ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
44
Педрао
(К)
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
25
Лукас Вентура
ОП
13
Денер
АП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Эштрела
71
Lucão
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
8
Леонель Букка
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
1
Antonio Filipe
ЦФ
17
Joao Reis
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
Портимоненси
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
6
Ricardo Sousa
ЦП
8
Таичи Фукуи
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
4-3-1-2
30
28
Лима
3
Мендеш
5
4
Гашпар
2
6
22
Кордейро
8
Лео Жаба
7
9
Пиньо
3-4-2
23
Накамура
44
Педрао
44
Релваш
11
Карлиньос
32
Формига
43
Торнич
25
Вентура
5
Кошта
13
Денер
29
Варела
7
14
Нану
14
Нану
7
22
Кордейро
8
Букка
8
Букка
22
Кордейро
5
17
17
5
8
Лео Жаба
98
Кикас
98
Кикас
8
Лео Жаба
9
Пиньо
11
Луис
11
Луис
9
Пиньо
99
7
Мартиньш
7
Мартиньш
99
5
Кошта
19
Джаспер
19
Джаспер
5
Кошта
25
Вентура
9
Каррильо
9
Каррильо
25
Вентура
Остались в запасе
Эштрела
Портимоненси
71
Lucão
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
1
Antonio Filipe
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
6
Ricardo Sousa
ЦП
8
Таичи Фукуи
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
71
Lucão
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
1
Antonio Filipe
ЦФ
Остались в запасе
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
6
Ricardo Sousa
ЦП
8
Таичи Фукуи
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Эштрела - Портимоненси
4
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
8
13
Офсайды
2
2
Количество передач
293
495
Сейвы
1
2
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.42
Матчи команд
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
Стадион:
Estadio Jose Gomes, Amadora
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