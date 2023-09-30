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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Портимоненси
Визела - Портимоненси: обзор матча 30 сентября 2023
Визела
30.09.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 3
Завершен
Портимоненси
59'
С. Эссенде
85'
Ф. Релваш (АГ)
31'
Карлиньос (П)
45+1'
Р. Каррильо
87'
Карлиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Портимоненси
90'
+6
Желтая карточка
Карлиньос
90'
+4
Замена
Паулинью
️️️️
Р. Каррильо
90'
+1
Желтая карточка
Денер
88'
Красная карточка
Г. Кошта
87'
ГОЛ! 2:3!
Карлиньос
Пас отдал
П. Эштрела
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ф. Релваш
85'
Желтая карточка
А. Мендес
83'
80'
Замена
М. Сек
️️️️
Г. Кошта
80'
Замена
Зиньо
️️️️
Х. Варела
73'
Желтая карточка
Г. Кошта
Замена
А. Мендес
️️️️
J.
70'
62'
Замена
П. Эштрела
️️️️
С. Джаспер
ГОЛ! 1:2!
С. Эссенде
Пас отдал
J.
59'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
Н. Морейра
57'
Замена
J.
️️️️
А. Соро
57'
Желтая карточка
М. Перейра
51'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Каррильо
Пас отдал
Г. Кошта
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Карлиньос
Желтая карточка
Андерсон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
20
Саму
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
17
Нуну Морейра
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Портимоненси
44
Педрао
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
13
Денер
ЦП
9
Рони Каррильо
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
29
Хелио Варела
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
21
Rafael Bustamante
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
22
Jardel
ЦФ
Портимоненси
88
João
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
25
Лукас Вентура
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Паулинью
ЦФ
3-2-3-2
97
Бантич
3
Перейра
3
Андерсон
43
Вильсон
82
Силва
20
Саму
36
Лакава
29
Соро
17
Морейра
22
99
Эссенде
3-2-1-4
32
11
Карлиньос
5
Кошта
43
Торнич
44
Релваш
13
Денер
29
Варела
19
Джаспер
25
9
Каррильо
17
Морейра
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
17
Морейра
22
Мендес
22
Мендес
29
Соро
22
22
29
Соро
5
Кошта
24
Сек
24
Сек
5
Кошта
19
Джаспер
20
Эштрела
20
Эштрела
19
Джаспер
29
Варела
99
Зиньо
99
Зиньо
29
Варела
9
Каррильо
9
Паулинью
9
Паулинью
9
Каррильо
Остались в запасе
Визела
Портимоненси
12
Франческо Руберто
ВР
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
21
Rafael Bustamante
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
88
João
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
37
Рилдо
АП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
21
Rafael Bustamante
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
Остались в запасе
88
João
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
37
Рилдо
АП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Визела - Портимоненси
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
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