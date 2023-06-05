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    «Урал» заполучил двух свободных агентов

    «Урал» объявил о переходе опорного полузащитника «Оренбурга» Тимура Аюпова.

    29-летний футболист сменил команду на правах свободного агента и заключил контракт на два года.

    Вторым новичком «Урала» стал левый защитник «Визелы» Кики. Он также присоединился к клубу из Екатеринбурга бесплатно.

    «Кики? Мы уже подписали его давно», – подтвердил президент «Урала» Григорий Иванов.

    «Соглашение рассчитано на два года. Скоро мы поедем в Москву.

    Не боится ли Кики приезжать в Россию? Нет, судя по отзывам, в стране все стабильно», – добавил агент 28-летнего португальца Хелио Мартинс.

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    Источник: сайт «Урала»

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    05.06.2023 20:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4803

      fakeid 11 часов назад

      кики в женском зените играет. родственники, что ли)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1565

      balam > fakeid 11 часов назад

      просто с полом определился

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