«Урал» заполучил двух свободных агентов

«Урал» объявил о переходе опорного полузащитника «Оренбурга» Тимура Аюпова.

29-летний футболист сменил команду на правах свободного агента и заключил контракт на два года.

Вторым новичком «Урала» стал левый защитник «Визелы» Кики. Он также присоединился к клубу из Екатеринбурга бесплатно.

«Кики? Мы уже подписали его давно», – подтвердил президент «Урала» Григорий Иванов.

«Соглашение рассчитано на два года. Скоро мы поедем в Москву.

Не боится ли Кики приезжать в Россию? Нет, судя по отзывам, в стране все стабильно», – добавил агент 28-летнего португальца Хелио Мартинс.