Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ

    Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ

    Капитан португальской «Визелы» Кики продолжит карьеру в «Урале».

    «Один из лучших левых защитников Португалии подписался с «Уралом». Команда Гончаренко заключила предварительное соглашение с 28-летним левым защитником португальской «Визелы» Кики.

    Летом он станет свободным агентом и подпишет полноценный контракт с екатеринбургским клубом», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Кики играет за «Визелу» с 2019 года.
    • Он провел 24 матча в чемпионате Португалии в этом сезоне, забил 1 гол.

    Новости по теме
    Левников на «Спартак» – «Ростов» и другие судейские назначения на 25-й тур РПЛ 13
    Назовите лучших бомбардиров в истории клубов РПЛ 1
    ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче «Урал» – «Ростов»
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4532

      fakeid 13 минут назад

      в женском зените есть футболистка, которую тоже зовут кики)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      SLADE2019 33 минуты назад

      Один из лучших португальских защитников и с Уралом контракт заключает? Нормально. Только это не тот Кики, что в Шерифе играл, да где то в Беларуси? Один из лучших защитников Португалии и стал свободным агентом? Ну да ладно, лишь бы удачным переход был для Урала.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4024

      Эном айс > SLADE2019 8 минут назад

      ))))
      У Магілёве і Брэсце яго дагэтуль завуць цар.")

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 