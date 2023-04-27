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Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ

27 апреля 2023, 16:24
3

Капитан португальской «Визелы» Кики продолжит карьеру в «Урале».

«Один из лучших левых защитников Португалии подписался с «Уралом». Команда Гончаренко заключила предварительное соглашение с 28-летним левым защитником португальской «Визелы» Кики.

Летом он станет свободным агентом и подпишет полноценный контракт с екатеринбургским клубом», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

  • Кики играет за «Визелу» с 2019 года.
  • Он провел 24 матча в чемпионате Португалии в этом сезоне, забил 1 гол.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Урал Визела Кики
Комментарии (3)
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SLADE2019
1682602715
Один из лучших португальских защитников и с Уралом контракт заключает? Нормально. Только это не тот Кики, что в Шерифе играл, да где то в Беларуси? Один из лучших защитников Португалии и стал свободным агентом? Ну да ладно, лишь бы удачным переход был для Урала.
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Skull_Boy
1682613639
Смешно
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