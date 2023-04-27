Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ

Капитан португальской «Визелы» Кики продолжит карьеру в «Урале».
«Один из лучших левых защитников Португалии подписался с «Уралом». Команда Гончаренко заключила предварительное соглашение с 28-летним левым защитником португальской «Визелы» Кики.
Летом он станет свободным агентом и подпишет полноценный контракт с екатеринбургским клубом», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- Кики играет за «Визелу» с 2019 года.
- Он провел 24 матча в чемпионате Португалии в этом сезоне, забил 1 гол.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова