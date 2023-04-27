Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ

Капитан португальской «Визелы» Кики продолжит карьеру в «Урале».

«Один из лучших левых защитников Португалии подписался с «Уралом». Команда Гончаренко заключила предварительное соглашение с 28-летним левым защитником португальской «Визелы» Кики.

Летом он станет свободным агентом и подпишет полноценный контракт с екатеринбургским клубом», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.