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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Портимоненси
Порту - Портимоненси: обзор матча 08 октября 2023
Порту
08.10.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
9'
Эванилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Портимоненси
90'
+2
Желтая карточка
Карлиньос
87'
Желтая карточка
Рилдо
Замена
Х. Санчес
️️️️
Н. Гонсалес
85'
Вторая желтая
Д. Карму
83'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
82'
82'
Замена
Рилдо
️️️️
С. Джаспер
77'
Желтая карточка
Денер
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
76'
76'
Замена
Паулинью
️️️️
М. Сек
69'
Желтая карточка
Ф. Релваш
68'
Замена
Л. Вентура
️️️️
Х. Варела
67'
Замена
Зиньо
️️️️
Р. Каррильо
65'
Желтая карточка
G.
Замена
И. Хайме
️️️️
Р. Бару
64'
Замена
Галено
️️️️
М. Тареми
64'
60'
Желтая карточка
Торнич
Замена
С. Эустакиу
️️️️
А. Варела
47'
Желтая карточка
А. Варела
31'
Желтая карточка
Д. Карму
16'
ГОЛ! 1:0!
Эванилсон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Портимоненси
32
Guga
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
13
Денер
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
29
Хелио Варела
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Хорхе Санчес
ПЗ
13
Галено
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Портимоненси
88
João
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
25
Лукас Вентура
ОП
6
Ricardo Sousa
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Паулинью
ЦФ
30
Yong-hak Kim
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Кошта
18
Венделл
2
Зе Педру
6
Карму
17
Мариу
22
Варела
6
Гонсалес
28
Бару
11
Пепе
9
Эванилсон
9
Тареми
3-2-1-4
44
Релваш
24
Сек
11
Карлиньос
44
Педрао
43
Торнич
13
Денер
19
Джаспер
29
Варела
9
Каррильо
25
6
Гонсалес
3
Санчес
3
Санчес
6
Гонсалес
22
Варела
46
Эустакиу
46
Эустакиу
22
Варела
9
Тареми
13
Галено
13
Галено
9
Тареми
28
Бару
24
Хайме
24
Хайме
28
Бару
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
29
Варела
25
Вентура
25
Вентура
29
Варела
19
Джаспер
37
Рилдо
37
Рилдо
19
Джаспер
9
Каррильо
99
Зиньо
99
Зиньо
9
Каррильо
24
Сек
9
Паулинью
9
Паулинью
24
Сек
Остались в запасе
Порту
Портимоненси
14
Клаудио Рамос
ВР
10
Андре Франку
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
88
João
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
6
Ricardo Sousa
ЦП
30
Yong-hak Kim
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
10
Андре Франку
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
88
João
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
6
Ricardo Sousa
ЦП
30
Yong-hak Kim
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Порту - Портимоненси
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
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