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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Арука
Портимоненси - Арука: обзор матча 03 февраля 2024
Портимоненси
03.02.2024, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 2
Завершен
Арука
71'
Р. Каррильо
48'
Р. Мухика
52'
М. Роша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Арука
90'
Замена
M. Puche
️️️️
П. Сантуш
83'
Замена
О. Бускетс
️️️️
Кристо
83'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
Джейсон
Замена
Г. Кошта
️️️️
G.
76'
Замена
Зиньо
️️️️
H. Pereira
72'
ГОЛ! 1:2!
Р. Каррильо
Пас отдал
G.
71'
Желтая карточка
G.
68'
Желтая карточка
Карлиньос
59'
Желтая карточка
С. Джаспер
56'
Замена
Р. Каррильо
️️️️
С. Мвуэ
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Роша
48'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухика
Пас отдал
Кристо
45'
+1
Желтая карточка
Б. Милованов
28'
Замена
Б. Милованов
️️️️
Т. Эшгайю
Желтая карточка
Л. Вентура
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
44
Педрао
(К)
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
25
Лукас Вентура
ОП
10
Стив Мвуэ
АП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Матиас Роша
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
89
Педру Сантуш
ЦП
8
Давид Симао
(К)
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Портимоненси
5
Гонсалу Кошта
ЛАЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
6
Ricardo Sousa
ЦП
17
Davis Silva
ЦП
8
Таичи Фукуи
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
9
Владислав Морозов
ЦФ
11
Miguel Puche
ЦФ
3-3-2-1
23
Накамура
44
Релваш
32
44
Педрао
24
Сек
25
Вентура
11
Карлиньос
7
Мартиньш
10
Мвуэ
19
Джаспер
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
4
Роша
3
Бамбу
26
Веверсон
89
Сантуш
8
Симао
23
Джейсон
2
Силла
17
Кристо
19
Мухика
32
5
Кошта
5
Кошта
32
99
99
Зиньо
99
Зиньо
99
10
Мвуэ
9
Каррильо
9
Каррильо
10
Мвуэ
28
Эшгайю
19
Милованов
19
Милованов
28
Эшгайю
17
Кристо
14
Бускетс
14
Бускетс
17
Кристо
23
Джейсон
7
Лаваль
7
Лаваль
23
Джейсон
89
Сантуш
11
11
89
Сантуш
Остались в запасе
Портимоненси
Арука
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
6
Ricardo Sousa
ЦП
17
Davis Silva
ЦП
8
Таичи Фукуи
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
12
Тиаго Силва
ВР
17
Яв Мозес
ЦП
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
6
Ricardo Sousa
ЦП
17
Davis Silva
ЦП
8
Таичи Фукуи
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
17
Яв Мозес
ЦП
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Портимоненси - Арука
4
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
10
Офсайды
9
2
Количество передач
289
444
Сейвы
2
3
Точность передач %
68
76
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.96
1.97
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Главный судья:
David Rafael Oliveira da Silva, Portugal
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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