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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Портимоненси
Морейренcе - Портимоненси: обзор матча 17 декабря 2023
Морейренcе
17.12.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 14 тур
5 : 2
Завершен
Портимоненси
23'
Маракас
25'
Мадсон
84'
А. Луис
89'
К. Кодисанг
90+2'
М. Айяс
40'
С. Джаспер
74'
Ф. Релваш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Портимоненси
ГОЛ! 5:2!
М. Айяс
Пас отдал
К. Кодисанг
90'
+2
ГОЛ! 4:2!
К. Кодисанг
Пас отдал
Г. Фримпонг
89'
ГОЛ! 3:2!
А. Луис
Пас отдал
К. Кодисанг
84'
80'
Замена
М. Сек
️️️️
Х. Варела
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Валлисон
79'
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Мадсон
78'
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
П. Амадор
78'
Желтая карточка
Валлисон
76'
74'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Релваш
Пас отдал
Г. Кошта
69'
Замена
Рилдо
️️️️
С. Джаспер
69'
Замена
Зиньо
️️️️
Денер
Замена
К. Кодисанг
️️️️
Ж. Камачу
64'
56'
Желтая карточка
Ф. Релваш
47'
Желтая карточка
Г. Кошта
46'
Замена
П. Эштрела
️️️️
Паулинью
40'
ГОЛ! 2:1!
С. Джаспер
Пас отдал
Карлиньос
Желтая карточка
Ж. Камачу
38'
ГОЛ! 2:0!
Мадсон
Пас отдал
А. Луис
25'
ГОЛ! 1:0!
Маракас
Пас отдал
А. Луис
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
80
Валлисон
ОП
80
Лоуренс Офори
ЦП
10
Alan
ЦП
9
Мадсон
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
9
Андре Луис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Портимоненси
5
Гонсалу Кошта
ЛАЗ
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
11
Карлиньос
(К)
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
25
Лукас Вентура
ОП
13
Денер
АП
9
Паулинью
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Морейренcе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
22
Caio
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
17
Davis Silva
ЦП
6
Ricardo Sousa
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
37
Рилдо
АП
99
Луан Кампос
ЦФ
4-1-2-1-3
5
Амадор
26
Маракас
44
76
Пинту
80
Валлисон
80
Офори
10
37
Камачу
9
Луис
1
9
Мадсон
4-2-2-3
44
Релваш
32
11
Карлиньос
44
Педрао
25
Вентура
5
Кошта
13
Денер
29
Варела
19
Джаспер
25
9
Паулинью
5
Амадор
21
Фримпонг
21
Фримпонг
5
Амадор
80
Валлисон
16
Рамуш
16
Рамуш
80
Валлисон
9
Мадсон
7
Антонисс
7
Антонисс
9
Мадсон
37
Камачу
28
Кодисанг
28
Кодисанг
37
Камачу
29
Варела
24
Сек
24
Сек
29
Варела
9
Паулинью
20
Эштрела
20
Эштрела
9
Паулинью
19
Джаспер
37
Рилдо
37
Рилдо
19
Джаспер
13
Денер
99
Зиньо
99
Зиньо
13
Денер
Остались в запасе
Морейренcе
Портимоненси
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
22
Caio
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
23
Косуке Накамура
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
17
Davis Silva
ЦП
6
Ricardo Sousa
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
22
Caio
ЦФ
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
17
Davis Silva
ЦП
6
Ricardo Sousa
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Морейренcе - Портимоненси
2
2
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
4
Офсайды
2
1
Количество передач
197
190
Сейвы
1
0
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.26
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Главный судья:
Andre Filipe Domingues Narciso, Portugal
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Морейренcе
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