2 мая на стадионе «Эштадиу до Драгау» состоится матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором «Порту» примет «Морейренсе». Хозяева стремятся сохранить шансы на место в Лиге чемпионов, а гости уверенно держатся в середине таблицы, но пока не могут стабилизировать игру. «Порту» настроен прервать серию неудачных матчей и вернуть болельщикам веру в команду, тогда как «Морейренсе» попытается навязать борьбу, несмотря на спад в последних турах.
«Порту»
«Порту» находится на 4-м месте с 62 очками после 31 тура. Последний матч команда проиграла «Эштреле» 0:2, что стало неожиданностью для болельщиков. В последних 5 играх «Порту» забил 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустил 8 мячей (1.60 за игру), что указывает на проблемы в обороне. Лидером атаки остается Саму Агехова, оформивший 22 гола в 39 матчах. В домашних играх команда по-прежнему показывает боевой характер: победа над «Фамаликаном» 2:1, но и поражение 1:4 от «Бенфики» демонстрируют нестабильность. Команда продолжает забивать – в 5 из 7 последних встреч она отличалась хотя бы раз.
«Морейренсе»
«Морейренсе» занимает 10-е место с 36 очками. Команда не выигрывает три матча подряд, последняя игра завершилась домашней ничьей 1:1 с «Насьоналом». За последние 5 игр «Морейренсе» забил 5 голов (1.00 за матч) и пропустил 8 (1.60 за матч), а также забивает в 7 из 9 последних встреч. Лидером нападения является Аланзиньо с 7 голами в 32 матчах. Несмотря на проигрыши «Спортингу» (1:3) и «Риу Аве» (0:2), команда старается сохранять атакующую игру, но защита регулярно дает сбои.
Факты о командах
«Порту»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
- Забивает в 14 последних матчах против «Морейренсе»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
«Морейренсе»
- Забивает в 7 из 9 последних матчей
- Пропускает в 3 последних матчах
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз на матч «Порту» – «Морейренсе»
«Порту» подходит к матчу с явной задачей – вернуть уверенность после поражения от «Эштрелы» и сохранить шансы на место в топ-3. Команда регулярно забивает дома, а «Морейренсе» часто позволяет соперникам создавать моменты. При этом гости сами способны огрызнуться – они забивают в большинстве матчей, но оборонительные проблемы дают о себе знать. С учетом статистики и формы команд, ожидается результативная игра, где хозяева возьмут три очка, но гости тоже смогут отличиться.
Рекомендованные ставки
- Победа «Порту» – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Порту» больше 1.5 – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90