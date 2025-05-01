2 мая на стадионе «Эштадиу до Драгау» состоится матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором «Порту» примет «Морейренсе». Хозяева стремятся сохранить шансы на место в Лиге чемпионов, а гости уверенно держатся в середине таблицы, но пока не могут стабилизировать игру. «Порту» настроен прервать серию неудачных матчей и вернуть болельщикам веру в команду, тогда как «Морейренсе» попытается навязать борьбу, несмотря на спад в последних турах.

«Порту»

«Порту» находится на 4-м месте с 62 очками после 31 тура. Последний матч команда проиграла «Эштреле» 0:2, что стало неожиданностью для болельщиков. В последних 5 играх «Порту» забил 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустил 8 мячей (1.60 за игру), что указывает на проблемы в обороне. Лидером атаки остается Саму Агехова, оформивший 22 гола в 39 матчах. В домашних играх команда по-прежнему показывает боевой характер: победа над «Фамаликаном» 2:1, но и поражение 1:4 от «Бенфики» демонстрируют нестабильность. Команда продолжает забивать – в 5 из 7 последних встреч она отличалась хотя бы раз.

«Морейренсе»

«Морейренсе» занимает 10-е место с 36 очками. Команда не выигрывает три матча подряд, последняя игра завершилась домашней ничьей 1:1 с «Насьоналом». За последние 5 игр «Морейренсе» забил 5 голов (1.00 за матч) и пропустил 8 (1.60 за матч), а также забивает в 7 из 9 последних встреч. Лидером нападения является Аланзиньо с 7 голами в 32 матчах. Несмотря на проигрыши «Спортингу» (1:3) и «Риу Аве» (0:2), команда старается сохранять атакующую игру, но защита регулярно дает сбои.

Факты о командах

«Порту»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

Забивает в 14 последних матчах против «Морейренсе»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«Морейренсе»

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Личные встречи 76% (16) 19% (4) 5% (1) 55 Забитых мячей 13 2.62 В среднем за матч 0.62 6:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 2:2 Португалия. Примейра, 15 тур Морейренcе 0 : 3 Порту Португалия. Примейра, 18 тур Порту 5 : 0 Морейренcе Португалия. Примейра, 1 тур Морейренcе 1 : 2 Порту Португалия. Примейра, 23 тур Морейренcе 0 : 1 Порту Португалия. Примейра, 6 тур Порту 5 : 0 Морейренcе Португалия. Примейра, 29 тур Морейренcе 1 : 1 Порту Португалия. Примейра, 12 тур Порту 3 : 0 Морейренcе Португалия. Примейра, 33 тур Порту 6 : 1 Морейренcе Португалия. Примейра, 16 тур Морейренcе 2 : 4 Порту Португалия. Примейра, 21 тур Морейренcе 1 : 1 Порту Португалия. Примейра, 4 тур Порту 3 : 0 Морейренcе Португалия. Примейра, 20 тур Морейренcе 0 : 0 Порту Португалия. Примейра, 3 тур Порту 3 : 0 Морейренcе Португалия. Примейра, 34 тур Морейренcе 3 : 1 Порту Португалия. Примейра, 17 тур Порту 3 : 0 Морейренcе Португалия. Примейра, 23 тур Порту 3 : 2 Морейренcе Португалия. Примейра, 6 тур Морейренcе 2 : 2 Порту Португалия. Примейра, 20 тур Морейренcе 0 : 2 Порту Португалия. Примейра, 3 тур Порту 3 : 0 Морейренcе Португалия. Высшая лига, 26 тур Морейренcе 0 : 3 Порту Португалия. Высшая лига, 11 тур Порту 1 : 0 Морейренcе

Прогноз на матч «Порту» – «Морейренсе»

«Порту» подходит к матчу с явной задачей – вернуть уверенность после поражения от «Эштрелы» и сохранить шансы на место в топ-3. Команда регулярно забивает дома, а «Морейренсе» часто позволяет соперникам создавать моменты. При этом гости сами способны огрызнуться – они забивают в большинстве матчей, но оборонительные проблемы дают о себе знать. С учетом статистики и формы команд, ожидается результативная игра, где хозяева возьмут три очка, но гости тоже смогут отличиться.

Рекомендованные ставки