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«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50

01 мая 2025 10:46
Порту - Морейренcе
02 мая 2025, пятница 22:15 | Португалия. Примейра, 32 тур
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1.5
Победа «Порту» – коэффициент 1.50
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2 мая на стадионе «Эштадиу до Драгау» состоится матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором «Порту» примет «Морейренсе». Хозяева стремятся сохранить шансы на место в Лиге чемпионов, а гости уверенно держатся в середине таблицы, но пока не могут стабилизировать игру. «Порту» настроен прервать серию неудачных матчей и вернуть болельщикам веру в команду, тогда как «Морейренсе» попытается навязать борьбу, несмотря на спад в последних турах.

«Порту»

«Порту» находится на 4-м месте с 62 очками после 31 тура. Последний матч команда проиграла «Эштреле» 0:2, что стало неожиданностью для болельщиков. В последних 5 играх «Порту» забил 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустил 8 мячей (1.60 за игру), что указывает на проблемы в обороне. Лидером атаки остается Саму Агехова, оформивший 22 гола в 39 матчах. В домашних играх команда по-прежнему показывает боевой характер: победа над «Фамаликаном» 2:1, но и поражение 1:4 от «Бенфики» демонстрируют нестабильность. Команда продолжает забивать – в 5 из 7 последних встреч она отличалась хотя бы раз.

«Морейренсе»

«Морейренсе» занимает 10-е место с 36 очками. Команда не выигрывает три матча подряд, последняя игра завершилась домашней ничьей 1:1 с «Насьоналом». За последние 5 игр «Морейренсе» забил 5 голов (1.00 за матч) и пропустил 8 (1.60 за матч), а также забивает в 7 из 9 последних встреч. Лидером нападения является Аланзиньо с 7 голами в 32 матчах. Несмотря на проигрыши «Спортингу» (1:3) и «Риу Аве» (0:2), команда старается сохранять атакующую игру, но защита регулярно дает сбои.

Факты о командах

«Порту»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
  • Забивает в 14 последних матчах против «Морейренсе»
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«Морейренсе»

  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Личные встречи
76% (16)
19% (4)
5% (1)
55
Забитых мячей
13
2.62
В среднем за матч
0.62
6:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Португалия. Примейра, 15 тур
Морейренcе
0 : 3
21.12.2024
Порту
Португалия. Примейра, 18 тур
Порту
5 : 0
20.01.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 1 тур
Морейренcе
1 : 2
14.08.2023
Порту
Португалия. Примейра, 23 тур
Морейренcе
0 : 1
20.02.2022
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Порту
5 : 0
19.09.2021
Морейренcе
Португалия. Примейра, 29 тур
Морейренcе
1 : 1
26.04.2021
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
3 : 0
04.01.2021
Морейренcе
Португалия. Примейра, 33 тур
Порту
6 : 1
20.07.2020
Морейренcе
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
2 : 4
11.01.2020
Порту
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
1 : 1
08.02.2019
Порту
Португалия. Примейра, 4 тур
Порту
3 : 0
02.09.2018
Морейренcе
Португалия. Примейра, 20 тур
Морейренcе
0 : 0
31.01.2018
Порту
Португалия. Примейра, 3 тур
Порту
3 : 0
20.08.2017
Морейренcе
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
3 : 1
21.05.2017
Порту
Португалия. Примейра, 17 тур
Порту
3 : 0
15.01.2017
Морейренcе
Португалия. Примейра, 23 тур
Порту
3 : 2
21.02.2016
Морейренcе
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
2 : 2
25.09.2015
Порту
Португалия. Примейра, 20 тур
Морейренcе
0 : 2
07.02.2015
Порту
Португалия. Примейра, 3 тур
Порту
3 : 0
31.08.2014
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 26 тур
Морейренcе
0 : 3
20.04.2013
Порту
Португалия. Высшая лига, 11 тур
Порту
1 : 0
09.12.2012
Морейренcе
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Прогноз на матч «Порту» – «Морейренсе»

«Порту» подходит к матчу с явной задачей – вернуть уверенность после поражения от «Эштрелы» и сохранить шансы на место в топ-3. Команда регулярно забивает дома, а «Морейренсе» часто позволяет соперникам создавать моменты. При этом гости сами способны огрызнуться – они забивают в большинстве матчей, но оборонительные проблемы дают о себе знать. С учетом статистики и формы команд, ожидается результативная игра, где хозяева возьмут три очка, но гости тоже смогут отличиться.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Порту» – коэффициент 1.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Порту» больше 1.5 – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.5
Победа «Порту» – коэффициент 1.50
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Автор: Мещеряков Денис
Португалия. Примейра Морейренcе Порту
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3 : 3
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Матч завершен
2 : 0
2.0
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