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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Морейренcе
Порту - Морейренcе: обзор матча 20 июля 2020
Порту
20.07.2020, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 33 тур
6 : 1
Завершен
Морейренcе
4'
Л. Диас
51'
Отавио
53'
А. Теллес (П)
62'
М. Марега
78'
Тикиньо
87'
Тикиньо
20'
F. Abreu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Морейренcе
ГОЛ! 6:1!
Тикиньо
87'
ГОЛ! 5:1!
Тикиньо
Пас отдал
Отавио
78'
Замена
М. Лум
️️️️
Д. Перейра
76'
Замена
M. Mbaye
️️️️
Д. Кошта
75'
74'
Замена
Ибрахима
️️️️
A. Soares
69'
Замена
A. D'Alberto
️️️️
А. Конте
69'
Замена
L. Machado
️️️️
Л. Сингх
65'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
С. Мане
Замена
Тикиньо
️️️️
М. Марега
64'
ГОЛ! 4:1!
М. Марега
62'
59'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
P. Nuno
53'
Желтая карточка
М. Пасинато
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Теллес
53'
ГОЛ! 2:1!
Отавио
51'
Замена
М. Урибе
️️️️
Ф. Виейра
38'
Желтая карточка
М. Марега
32'
20'
ГОЛ! 1:1!
F. Abreu
Пас отдал
А. Конте
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
Пас отдал
А. Теллес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
23
Rafik Halliche
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
16
Сори Мане
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Порту
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
19
Tomás Esteves
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
51
Mouhamed Mbaye
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Морейренcе
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
8
Ибрахима
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
1
Nuno Macedo
ЦФ
20
L. Machado
ЦФ
18
NenÃª
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Кошта
13
Теллес
2
Лейте
99
Мбемба
13
Манафа
2
Перейра
20
Виейра
14
Диас
25
Отавио
17
Корона
91
Марега
4-5-1
14
Пасинато
33
5
Конте
2
23
11
Сингх
22
Соареш
16
Мане
6
27
29
99
Кошта
51
51
99
Кошта
2
Перейра
21
Лум
21
Лум
2
Перейра
20
Виейра
8
Урибе
8
Урибе
20
Виейра
91
Марега
9
Тикиньо
9
Тикиньо
91
Марега
27
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
27
5
Конте
5
5
5
Конте
6
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
16
Мане
10
Сантуш
10
Сантуш
16
Мане
11
Сингх
20
20
11
Сингх
Остались в запасе
Порту
Морейренcе
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Nuno Macedo
ЦФ
19
Стивен Витория
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
NenÃª
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Nuno Macedo
ЦФ
19
Стивен Витория
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
NenÃª
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Порту - Морейренcе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
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