Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии

Российский голкипер «Фамаликана» Иван Злобин не пропустил мячей в игре 6-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе» (0:0).

Для него это уже 3-й сухой матч в нынешнем сезоне. Злобин отыграл за «Фамаликан» 5-ю встречу чемпионата подряд.