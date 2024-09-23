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    • Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии

    Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии

    Российский голкипер «Фамаликана» Иван Злобин не пропустил мячей в игре 6-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе» (0:0).

    Для него это уже 3-й сухой матч в нынешнем сезоне. Злобин отыграл за «Фамаликан» 5-ю встречу чемпионата подряд.

    • 27-летний Злобин выступает за «Фамаликан» с 2020 года, но до нынешнего сезона провел за клуб всего 10 матчей во всех турнирах, причем в 8 играх в чемпионате Португалии ни разу не сыграл на ноль.
    • Ранее он находился в системе «Бенфики», но выступал в основном за вторую команду. За первую сыграл 7 матчей в Кубке Португалии и Кубке португальской лиги в сезоне-2019/20.
    • До этого Злобин также играл за молодежную команду «Униан Лейрии», куда перешел в октябре 2015 года из ЦСКА. Он выступал за юношеские сборные России.
    • «Фамаликан» занимает 5-е место в чемпионате Португалии с 11 очками после 6 туров.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.09.2024 09:24
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    Комментарии (2)
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    evgevg13
    1727076646
    Удачи!
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    odessakmv
    1727078887
    ну, молодец!
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