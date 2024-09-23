Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии

Российский голкипер «Фамаликана» Иван Злобин не пропустил мячей в игре 6-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе» (0:0).
Для него это уже 3-й сухой матч в нынешнем сезоне. Злобин отыграл за «Фамаликан» 5-ю встречу чемпионата подряд.
- 27-летний Злобин выступает за «Фамаликан» с 2020 года, но до нынешнего сезона провел за клуб всего 10 матчей во всех турнирах, причем в 8 играх в чемпионате Португалии ни разу не сыграл на ноль.
- Ранее он находился в системе «Бенфики», но выступал в основном за вторую команду. За первую сыграл 7 матчей в Кубке Португалии и Кубке португальской лиги в сезоне-2019/20.
- До этого Злобин также играл за молодежную команду «Униан Лейрии», куда перешел в октябре 2015 года из ЦСКА. Он выступал за юношеские сборные России.
- «Фамаликан» занимает 5-е место в чемпионате Португалии с 11 очками после 6 туров.