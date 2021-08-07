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    Мигел Леал

    Тренер
    Имя Мигел
    Фамилия Леал
    Команда Морейренcе
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Морейренcе 36 8 20 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2021 Морейренcе 1 : 2 Бенфика
    15.08.2021 Санта-Клара 2 : 2 Морейренcе
    20.08.2021 Морейренcе 2 : 3 Брага
    27.08.2021 Белененсеш 1 : 1 Морейренcе
    12.09.2021 Морейренcе 2 : 2 Фамаликан
    19.09.2021 Порту 5 : 0 Морейренcе
    25.09.2021 Морейренcе 2 : 1 Арука
    01.10.2021 Маритиму 0 : 0 Морейренcе
    23.10.2021 Спортинг 1 : 0 Морейренcе
    02.11.2021 Морейренcе 1 : 1 Пасуш де Феррейра
    06.11.2021 Витория Гимараеш 2 : 1 Морейренcе
    26.11.2021 Морейренcе 2 : 2 Жил Висенте
    03.01.2022 Тондела 2 : 1 Морейренcе
    12.12.2021 Морейренcе 0 : 1 Портимоненси
    19.12.2021 Боавишта 1 : 0 Морейренcе
    29.12.2021 Морейренcе 1 : 0 Эшторил
    08.01.2022 Визела 0 : 1 Морейренcе
    15.01.2022 Бенфика 1 : 1 Морейренcе
    22.01.2022 Морейренcе 0 : 2 Санта-Клара
    30.01.2022 Брага 2 : 0 Морейренcе
    08.02.2022 Морейренcе 4 : 1 Белененсеш
    13.02.2022 Фамаликан 5 : 0 Морейренcе
    20.02.2022 Морейренcе 0 : 1 Порту
    26.02.2022 Арука 1 : 1 Морейренcе
    06.03.2022 Морейренcе 0 : 1 Маритиму
    14.03.2022 Морейренcе 0 : 2 Спортинг
    20.03.2022 Пасуш де Феррейра 2 : 1 Морейренcе
    03.04.2022 Морейренcе 0 : 1 Витория Гимараеш
    08.04.2022 Жил Висенте 1 : 2 Морейренcе
    16.04.2022 Морейренcе 2 : 0 Тондела
    23.04.2022 Портимоненси 1 : 0 Морейренcе
    01.05.2022 Морейренcе 1 : 2 Боавишта
    07.05.2022 Эшторил 1 : 0 Морейренcе
    14.05.2022 Морейренcе 4 : 1 Визела
    21.05.2022 Шавиш 2 : 0 Морейренcе
    29.05.2022 Морейренcе 1 : 0 Шавиш
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