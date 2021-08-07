Мигел Леал - статистика
Тренер
|Имя
|Мигел
|Фамилия
|Леал
|Команда
|Морейренcе
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|30 ноября -0001
|Имя
|Мигел
|Фамилия
|Леал
|Команда
|Морейренcе
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|30 ноября -0001
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Морейренcе
|36
|8
|20
|8
|Дата
|Матч
|07.08.2021
|Морейренcе
|1 : 2
|Бенфика
|15.08.2021
|Санта-Клара
|2 : 2
|Морейренcе
|20.08.2021
|Морейренcе
|2 : 3
|Брага
|27.08.2021
|Белененсеш
|1 : 1
|Морейренcе
|12.09.2021
|Морейренcе
|2 : 2
|Фамаликан
|19.09.2021
|Порту
|5 : 0
|Морейренcе
|25.09.2021
|Морейренcе
|2 : 1
|Арука
|01.10.2021
|Маритиму
|0 : 0
|Морейренcе
|23.10.2021
|Спортинг
|1 : 0
|Морейренcе
|02.11.2021
|Морейренcе
|1 : 1
|Пасуш де Феррейра
|06.11.2021
|Витория Гимараеш
|2 : 1
|Морейренcе
|26.11.2021
|Морейренcе
|2 : 2
|Жил Висенте
|03.01.2022
|Тондела
|2 : 1
|Морейренcе
|12.12.2021
|Морейренcе
|0 : 1
|Портимоненси
|19.12.2021
|Боавишта
|1 : 0
|Морейренcе
|29.12.2021
|Морейренcе
|1 : 0
|Эшторил
|08.01.2022
|Визела
|0 : 1
|Морейренcе
|15.01.2022
|Бенфика
|1 : 1
|Морейренcе
|22.01.2022
|Морейренcе
|0 : 2
|Санта-Клара
|30.01.2022
|Брага
|2 : 0
|Морейренcе
|08.02.2022
|Морейренcе
|4 : 1
|Белененсеш
|13.02.2022
|Фамаликан
|5 : 0
|Морейренcе
|20.02.2022
|Морейренcе
|0 : 1
|Порту
|26.02.2022
|Арука
|1 : 1
|Морейренcе
|06.03.2022
|Морейренcе
|0 : 1
|Маритиму
|14.03.2022
|Морейренcе
|0 : 2
|Спортинг
|20.03.2022
|Пасуш де Феррейра
|2 : 1
|Морейренcе
|03.04.2022
|Морейренcе
|0 : 1
|Витория Гимараеш
|08.04.2022
|Жил Висенте
|1 : 2
|Морейренcе
|16.04.2022
|Морейренcе
|2 : 0
|Тондела
|23.04.2022
|Портимоненси
|1 : 0
|Морейренcе
|01.05.2022
|Морейренcе
|1 : 2
|Боавишта
|07.05.2022
|Эшторил
|1 : 0
|Морейренcе
|14.05.2022
|Морейренcе
|4 : 1
|Визела
|21.05.2022
|Шавиш
|2 : 0
|Морейренcе
|29.05.2022
|Морейренcе
|1 : 0
|Шавиш