11 мая на стадионе «Комендадор Жоаким де Алмейда Фрейташ» состоится матч 33-го тура португальской Примейры, в котором «Морейренсе» примет «Эшторил». Обе команды расположились в середине таблицы и уже фактически обезопасили себя от борьбы за выживание, однако мотивация набрать максимум очков на финише сезона сохраняется для повышения турнирных позиций.
«Морейренсе»
«Морейренсе» после 32 туров располагается на 11-й строчке с 36 очками. Команда переживает непростую серию – 4 матча подряд без побед. При этом подопечные стабильно забивают в 3 последних матчах, что говорит о наличии потенциала в атаке. Лидером нападения остается Аланзиньо с 7 голами в 33 матчах. Однако оборона выглядит уязвимо: в последних 5 матчах команда пропустила 9 голов, что повышает вероятность результативной игры соперника.
«Эшторил»
«Эшторил» занимает 9-е место с 42 очками. Команда также нестабильна в защите, пропуская в 4 последних матчах подряд. В атаке коллектив демонстрирует неплохую форму: 7 забитых мячей за последние 5 игр. Главной угрозой для обороны соперников является Алехандро Маркес, который отличился 10 раз в этом сезоне. На выезде «Эшторил» играет агрессивно, что подтверждается победой над «Каза Пия» (3:1) и результативной игрой даже против топов.
Факты о командах:
«Морейренсе»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.
- Забивает в 3 последних матчах.
- В среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
«Эшторил»
- Пропускает в 4 последних матчах.
- Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Морейренсе» – «Эшторил»
Учитывая статистику обеих команд, можно ожидать результативную игру с обменом голами. «Морейренсе» традиционно опасен дома, но оборона часто подводит, особенно против соперников, умеющих находить свободные зоны. «Эшторил» активно действует впереди и способен воспользоваться слабостями обороны хозяев. На этом фоне наиболее вероятным сценарием выглядит ничейный исход с голами обеих сторон.
Прогноз на точный счет: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:1 – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Эшторил» больше 1 – коэффициент 2.00