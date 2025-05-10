11 мая на стадионе «Комендадор Жоаким де Алмейда Фрейташ» состоится матч 33-го тура португальской Примейры, в котором «Морейренсе» примет «Эшторил». Обе команды расположились в середине таблицы и уже фактически обезопасили себя от борьбы за выживание, однако мотивация набрать максимум очков на финише сезона сохраняется для повышения турнирных позиций.

«Морейренсе»

«Морейренсе» после 32 туров располагается на 11-й строчке с 36 очками. Команда переживает непростую серию – 4 матча подряд без побед. При этом подопечные стабильно забивают в 3 последних матчах, что говорит о наличии потенциала в атаке. Лидером нападения остается Аланзиньо с 7 голами в 33 матчах. Однако оборона выглядит уязвимо: в последних 5 матчах команда пропустила 9 голов, что повышает вероятность результативной игры соперника.

«Эшторил»

«Эшторил» занимает 9-е место с 42 очками. Команда также нестабильна в защите, пропуская в 4 последних матчах подряд. В атаке коллектив демонстрирует неплохую форму: 7 забитых мячей за последние 5 игр. Главной угрозой для обороны соперников является Алехандро Маркес, который отличился 10 раз в этом сезоне. На выезде «Эшторил» играет агрессивно, что подтверждается победой над «Каза Пия» (3:1) и результативной игрой даже против топов.

Факты о командах:

«Морейренсе»

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

Забивает в 3 последних матчах.

В среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

«Эшторил»

Пропускает в 4 последних матчах.

Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи 25% (4) 38% (6) 38% (6) 18 Забитых мячей 22 1.13 В среднем за матч 1.38 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 2:2 Португалия. Примейра, 33 тур Морейренcе 2 : 2 Эшторил Португалия. Примейра, 16 тур Эшторил 2 : 2 Морейренcе Португалия. Примейра, 34 тур Морейренcе 2 : 1 Эшторил Португалия. Примейра, 17 тур Эшторил 1 : 3 Морейренcе Португалия. Примейра, 33 тур Эшторил 1 : 0 Морейренcе Португалия. Примейра, 16 тур Морейренcе 1 : 0 Эшторил Португалия. Примейра, 22 тур Морейренcе 1 : 2 Эшторил Португалия. Примейра, 5 тур Эшторил 0 : 2 Морейренcе Португалия. Примейра, 22 тур Морейренcе 1 : 1 Эшторил Португалия. Примейра, 5 тур Эшторил 2 : 0 Морейренcе Португалия. Примейра, 19 тур Морейренcе 1 : 3 Эшторил Португалия. Примейра, 2 тур Эшторил 2 : 0 Морейренcе Португалия. Примейра, 33 тур Морейренcе 1 : 1 Эшторил Португалия. Примейра, 16 тур Эшторил 1 : 1 Морейренcе Португалия. Высшая лига, 24 тур Морейренcе 1 : 1 Эшторил Португалия. Высшая лига, 9 тур Эшторил 2 : 0 Морейренcе

Прогноз на матч «Морейренсе» – «Эшторил»

Учитывая статистику обеих команд, можно ожидать результативную игру с обменом голами. «Морейренсе» традиционно опасен дома, но оборона часто подводит, особенно против соперников, умеющих находить свободные зоны. «Эшторил» активно действует впереди и способен воспользоваться слабостями обороны хозяев. На этом фоне наиболее вероятным сценарием выглядит ничейный исход с голами обеих сторон.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки: