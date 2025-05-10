Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025

10 мая 2025 18:34
Морейренcе - Эшторил
11 мая 2025, воскресенье 20:00 | Португалия. Примейра, 33 тур
Перейти в онлайн матча
6.2
Точный счет 1:1
Сделать ставку

11 мая на стадионе «Комендадор Жоаким де Алмейда Фрейташ» состоится матч 33-го тура португальской Примейры, в котором «Морейренсе» примет «Эшторил». Обе команды расположились в середине таблицы и уже фактически обезопасили себя от борьбы за выживание, однако мотивация набрать максимум очков на финише сезона сохраняется для повышения турнирных позиций.

«Морейренсе»

«Морейренсе» после 32 туров располагается на 11-й строчке с 36 очками. Команда переживает непростую серию – 4 матча подряд без побед. При этом подопечные стабильно забивают в 3 последних матчах, что говорит о наличии потенциала в атаке. Лидером нападения остается Аланзиньо с 7 голами в 33 матчах. Однако оборона выглядит уязвимо: в последних 5 матчах команда пропустила 9 голов, что повышает вероятность результативной игры соперника.

«Эшторил»

«Эшторил» занимает 9-е место с 42 очками. Команда также нестабильна в защите, пропуская в 4 последних матчах подряд. В атаке коллектив демонстрирует неплохую форму: 7 забитых мячей за последние 5 игр. Главной угрозой для обороны соперников является Алехандро Маркес, который отличился 10 раз в этом сезоне. На выезде «Эшторил» играет агрессивно, что подтверждается победой над «Каза Пия» (3:1) и результативной игрой даже против топов.

Факты о командах:

«Морейренсе»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • В среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

«Эшторил»

  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи
25% (4)
38% (6)
38% (6)
18
Забитых мячей
22
1.13
В среднем за матч
1.38
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Португалия. Примейра, 33 тур
Морейренcе
2 : 2
11.05.2025
Эшторил
Португалия. Примейра, 16 тур
Эшторил
2 : 2
28.12.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
2 : 1
18.05.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 17 тур
Эшторил
1 : 3
13.01.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 33 тур
Эшторил
1 : 0
07.05.2022
Морейренcе
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
1 : 0
29.12.2021
Эшторил
Португалия. Примейра, 22 тур
Морейренcе
1 : 2
12.02.2018
Эшторил
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
0 : 2
10.09.2017
Морейренcе
Португалия. Примейра, 22 тур
Морейренcе
1 : 1
18.02.2017
Эшторил
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
2 : 0
17.09.2016
Морейренcе
Португалия. Примейра, 19 тур
Морейренcе
1 : 3
23.01.2016
Эшторил
Португалия. Примейра, 2 тур
Эшторил
2 : 0
23.08.2015
Морейренcе
Португалия. Примейра, 33 тур
Морейренcе
1 : 1
17.05.2015
Эшторил
Португалия. Примейра, 16 тур
Эшторил
1 : 1
09.01.2015
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 24 тур
Морейренcе
1 : 1
30.03.2013
Эшторил
Португалия. Высшая лига, 9 тур
Эшторил
2 : 0
11.11.2012
Морейренcе
Показать все

Прогноз на матч «Морейренсе» – «Эшторил»

Учитывая статистику обеих команд, можно ожидать результативную игру с обменом голами. «Морейренсе» традиционно опасен дома, но оборона часто подводит, особенно против соперников, умеющих находить свободные зоны. «Эшторил» активно действует впереди и способен воспользоваться слабостями обороны хозяев. На этом фоне наиболее вероятным сценарием выглядит ничейный исход с голами обеих сторон.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Эшторил» больше 1 – коэффициент 2.00

6.2
Точный счет 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Португалия. Примейра Эшторил Морейренcе
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 