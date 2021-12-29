Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Эшторил
Морейренcе - Эшторил: обзор матча 29 декабря 2021
Морейренcе
29.12.2021, среда, 00:00
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 0
Завершен
Эшторил
28'
Р. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Эшторил
87'
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
84'
Замена
L. Ruiz
️️️️
П. Вильям
Замена
М. Силва
️️️️
Ян
84'
Замена
Ибрахима
️️️️
Ф. Соареш
84'
Желтая карточка
Ян
83'
81'
Замена
A. Clóvis
️️️️
А. Гомес
78'
Желтая карточка
А. Гомес
Замена
Ф. Пачеко
️️️️
С. Мане
71'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
A. Silva
71'
66'
Замена
R. Meshino
️️️️
Б. Лоуреншу
63'
Желтая карточка
П. Вильям
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Мартинс
55'
Желтая карточка
Ф. Соареш
47'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мартинс
Пас отдал
Ян
28'
21'
Желтая карточка
D. Bruno
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
18
Ян
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
10
Андре Франку
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
14
Фелипе Пирес
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
9
Андре Луис
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Эшторил
13
Расин Коли
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
3-2-1-1-4
19
Витория
33
27
Паулиньо
5
Конте
4
Жорже
16
Мане
22
Соареш
18
Ян
9
Мартинс
33
1
4-2-2-2
99
Фигейра
5
Феррарези
3
Вильям
31
Жоаозиньо
22
12
Жеральдеш
16
17
Лоуреншу
10
Франку
11
Гомес
17
Фонте
22
Соареш
8
Ибрахима
8
Ибрахима
22
Соареш
33
14
Пирес
14
Пирес
33
16
Мане
6
Пачеко
6
Пачеко
16
Мане
9
Мартинс
9
Луис
9
Луис
9
Мартинс
18
Ян
1
Силва
1
Силва
18
Ян
17
Лоуреншу
8
8
17
Лоуреншу
3
Вильям
11
11
3
Вильям
11
Гомес
33
33
11
Гомес
Остались в запасе
Морейренcе
Эшторил
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
21
Никола Ямбор
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
13
Расин Коли
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
21
Никола Ямбор
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Остались в запасе
13
Расин Коли
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Морейренcе - Эшторил
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Эшторил
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+