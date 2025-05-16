17 мая на стадионе «Эштадиу Авеш» состоится встреча 34-го тура португальской Примейры между «АВС» и «Морейренсе». Хозяева ведут борьбу за выживание и сыграют с максимальной самоотдачей, а гости, потерявшие турнирную мотивацию, могут предоставить им шанс.

«АВС»

«АВС» занимает 16-е место и имеет лишь 27 очков после 33 туров. Победа в прошлом матче над «Эштрелой» (1:0) прервала серию неудач, но в остальном игра команды вызывает тревогу. За последние пять матчей – всего 4 забитых при 13 пропущенных.Главная проблема – оборона: клуб пропускает в среднем более двух мячей за игру, а на домашнем стадионе проиграл шесть матчей подряд. Тем не менее, в атаке команда может рассчитывать на Зе Луиша, который забил 5 голов в сезоне и остаeтся главной надеждой «АВС».

«Морейренсе»

«Морейренсе» идeт на 11-й позиции с 37 очками и уже обеспечил себе место в лиге на следующий сезон. Однако последние результаты не радуют: ни одной победы в пяти матчах и постоянные ошибки в обороне. При этом команда продолжает стабильно забивать – 5 голов за последние пять туров, причeм в четырeх матчах подряд.Аланзиньо остаeтся лучшим бомбардиром (7 мячей), но защита команды регулярно проваливается. Несмотря на неплохие выезды, мотивация на финише сезона может быть пониженной.

Факты о командах:

«АВС»

Не выигрывает в 6 домашних матчах подряд

Пропускает в 8 из 10 последних игр

В среднем 0.8 забитых и 2.6 пропущенных за матч в последних турах

«Морейренсе»

Не побеждает 5 матчей подряд

Пропускает в 5 матчах кряду

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 1.0 гола за матч, 2.2 – пропущенных

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Португалия. Примейра, 17 тур Морейренcе 1 : 1 АВС

Прогноз на матч «АВС» – «Морейренсе»

Фактор мотивации может сыграть решающую роль. «АВС» будет биться за выживание и имеет неплохие шансы на успех, особенно на фоне ослабленной обороны соперника. Но и «Морейренсе» способен забить, что делает вероятным обмен голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «АВС».

Рекомендованные ставки: