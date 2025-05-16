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Прогноз на точный счёт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:30
АВС - Морейренcе
17 мая 2025, суббота 20:00 | Португалия. Примейра, 34 тур
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6.40
Точный счёт 2:1 в пользу «АВС»
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17 мая на стадионе «Эштадиу Авеш» состоится встреча 34-го тура португальской Примейры между «АВС» и «Морейренсе». Хозяева ведут борьбу за выживание и сыграют с максимальной самоотдачей, а гости, потерявшие турнирную мотивацию, могут предоставить им шанс.

«АВС»

«АВС» занимает 16-е место и имеет лишь 27 очков после 33 туров. Победа в прошлом матче над «Эштрелой» (1:0) прервала серию неудач, но в остальном игра команды вызывает тревогу. За последние пять матчей – всего 4 забитых при 13 пропущенных.Главная проблема – оборона: клуб пропускает в среднем более двух мячей за игру, а на домашнем стадионе проиграл шесть матчей подряд. Тем не менее, в атаке команда может рассчитывать на Зе Луиша, который забил 5 голов в сезоне и остаeтся главной надеждой «АВС».

«Морейренсе»

«Морейренсе» идeт на 11-й позиции с 37 очками и уже обеспечил себе место в лиге на следующий сезон. Однако последние результаты не радуют: ни одной победы в пяти матчах и постоянные ошибки в обороне. При этом команда продолжает стабильно забивать – 5 голов за последние пять туров, причeм в четырeх матчах подряд.Аланзиньо остаeтся лучшим бомбардиром (7 мячей), но защита команды регулярно проваливается. Несмотря на неплохие выезды, мотивация на финише сезона может быть пониженной.

Факты о командах:

«АВС»

  • Не выигрывает в 6 домашних матчах подряд
  • Пропускает в 8 из 10 последних игр
  • В среднем 0.8 забитых и 2.6 пропущенных за матч в последних турах

«Морейренсе»

  • Не побеждает 5 матчей подряд
  • Пропускает в 5 матчах кряду
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.0 гола за матч, 2.2 – пропущенных

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Португалия. Примейра, 17 тур
Морейренcе
1 : 1
04.01.2025
АВС

Прогноз на матч «АВС» – «Морейренсе»

Фактор мотивации может сыграть решающую роль. «АВС» будет биться за выживание и имеет неплохие шансы на успех, особенно на фоне ослабленной обороны соперника. Но и «Морейренсе» способен забить, что делает вероятным обмен голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «АВС».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «АВС» – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Победа «АВС» – коэффициент 2.00

6.40
Точный счёт 2:1 в пользу «АВС»
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Автор: Мещеряков Денис
Португалия. Примейра Морейренcе АВС
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