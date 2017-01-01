A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью

Видео о нём не мешало бы посмотреть, в смысле матчи с его участием.Всё-таки 9 миллионов это не "шалам-балам".
«Краснодар» хочет приобрести атакующего полузащитника «Морейренсе» Шикинью.
По информации A Bola, российский клуб предложил за 23-летнего футболиста 9 миллионов евро.
50% прав на португальца принадлежат «Бенфике», из которой игрок перешел в «Морейренсе» летом 2018 года. Лиссабонцы должны принять решение о трансфере хавбека в течении ближайших 48 часов.
- В текущем сезоне Шикинью провел за «Морейренсе» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал семь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 миллиона евро.