A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью

«Краснодар» хочет приобрести атакующего полузащитника «Морейренсе» Шикинью.

По информации A Bola, российский клуб предложил за 23-летнего футболиста 9 миллионов евро.

50% прав на португальца принадлежат «Бенфике», из которой игрок перешел в «Морейренсе» летом 2018 года. Лиссабонцы должны принять решение о трансфере хавбека в течении ближайших 48 часов.