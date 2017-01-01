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    A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью

    «Краснодар» хочет приобрести атакующего полузащитника «Морейренсе» Шикинью.

    По информации A Bola, российский клуб предложил за 23-летнего футболиста 9 миллионов евро.

    50% прав на португальца принадлежат «Бенфике», из которой игрок перешел в «Морейренсе» летом 2018 года. Лиссабонцы должны принять решение о трансфере хавбека в течении ближайших 48 часов.

    • В текущем сезоне Шикинью провел за «Морейренсе» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал семь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 миллиона евро.

    Источник: A Bola

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      Фантомас 67 4 минуты назад

      Видео о нём не мешало бы посмотреть, в смысле матчи с его участием.Всё-таки 9 миллионов это не "шалам-балам".

      0
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      Рейтинг: +421

      sergeIKAZ 21 минуту назад

      Как-то Краснодар не был раньше замечен в кратной переплате за игроков. Уткой попахивает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +397

      Фанат Рубина > sergeIKAZ 1 минуту назад

      из краснодара многие уходят летом. нужно усиливать состав искать новых игроков. все таки дебют в лч скоро будет у них

      0
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