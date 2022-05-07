Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Морейренcе
Эшторил - Морейренcе: обзор матча 07 мая 2022
Эшторил
07.05.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 33 тур
1 : 0
Завершен
Морейренcе
65'
А. Франку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Морейренcе
Желтая карточка
Жоаозиньо
90'
+5
Желтая карточка
Р. Фонте
90'
+4
Замена
К. Сория
️️️️
Х. Мбула
89'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
А. Франку
88'
Вторая желтая
Б. Виталь
84'
Замена
V. Feltes
️️️️
J. Gamboa
83'
Желтая карточка
Б. Виталь
81'
81'
Желтая карточка
А. Луис
74'
Желтая карточка
П. Амадор
73'
Замена
Ян
️️️️
М. Силва
73'
Замена
Р. Консейсау
️️️️
С. Мане
73'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Г. Франку
ГОЛ! 1:0!
А. Франку
65'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Л. Розье
60'
60'
Замена
А. Луис
️️️️
Г. Фримпонг
57'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
A. Silva
53'
Желтая карточка
С. Мане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
32
Лорейн Розье
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
6
Jefferson
ЦП
1
Kewin
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
78
Duarte Carvalho
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
16
Рубен Рамуш
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
4-2-3-1
12
Силва
22
5
Виталь
31
Жоаозиньо
34
Силва
32
Розье
16
11
Гомес
10
Франку
11
Мбула
17
Фонте
4-1-1-5
28
Сантос
33
21
Фримпонг
5
Амадор
16
Мане
6
1
1
Силва
33
17
Франку
9
Мартинс
16
4
4
16
11
Мбула
30
Сория
30
Сория
11
Мбула
32
Розье
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
32
Розье
10
Франку
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
10
Франку
16
Мане
27
Консейсау
27
Консейсау
16
Мане
17
Франку
16
Рамуш
16
Рамуш
17
Франку
1
Силва
18
Ян
18
Ян
1
Силва
21
Фримпонг
9
Луис
9
Луис
21
Фримпонг
33
97
Ласерда
97
Ласерда
33
Остались в запасе
Эшторил
Морейренcе
99
Даниэль Фигейра
ВР
78
Duarte Carvalho
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
78
Duarte Carvalho
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Эшторил - Морейренcе
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
Новости команд
Все
Эшторил
Морейренcе
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+