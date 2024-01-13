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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Морейренcе
Эшторил - Морейренcе: обзор матча 13 января 2024
Эшторил
13.01.2024, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 3
Завершен
Морейренcе
90'
Ж. Карлос
30'
P. Aparício
33'
M.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Морейренcе
ГОЛ! 1:2!
Ж. Карлос
90'
Желтая карточка
М. Фернандеш
83'
78'
Замена
К. Понк
️️️️
P. Aparício
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Ж. Маркеш
76'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Т. Араужо
76'
73'
Желтая карточка
Ж. Антонисс
65'
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
П. Амадор
65'
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
Ж. Камачу
Замена
А. Маркес
️️️️
Кассиано
63'
Замена
V. Feltes
️️️️
Э. Мангала
63'
39'
Желтая карточка
Р. Рамуш
33'
ГОЛ! 0:2!
M.
Пас отдал
П. Амадор
30'
ГОЛ! 0:1!
P. Aparício
Замена
К. Куандреди
️️️️
Д. Холсгров
29'
Желтая карточка
Р. Гомеш
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
90
Кассиано
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Морейренcе
5
Педру Амадор
(К)
ЛЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
10
Pedro Aparício
ЦП
10
Alan
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Kewin
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
8
Michel Costa
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Морейренcе
16
Mika
ВР
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
22
Caio
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
3-2-3-2
31
Карне
5
Виталь
5
Мангала
36
Парра
21
Гомеш
10
Холсгров
18
Фернандеш
33
Маркеш
99
Гитан
90
Кассиано
20
Араужо
4-4-1-2
76
Пинту
26
Маракас
44
5
Амадор
10
17
Франку
16
Рамуш
10
37
Камачу
28
Кодисанг
1
5
Мангала
4
4
5
Мангала
10
Холсгров
88
Куандреди
88
Куандреди
10
Холсгров
90
Кассиано
9
Маркес
9
Маркес
90
Кассиано
20
Араужо
19
Тавареш
19
Тавареш
20
Араужо
33
Маркеш
20
Карлос
20
Карлос
33
Маркеш
37
Камачу
21
Фримпонг
21
Фримпонг
37
Камачу
10
26
Понк
26
Понк
10
5
Амадор
7
Антонисс
7
Антонисс
5
Амадор
Остались в запасе
Эшторил
Морейренcе
99
Даниэль Фигейра
ВР
20
Вагнер Пина
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
8
Michel Costa
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
16
Mika
ВР
66
Gilberto Batista
ЦЗ
22
Caio
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
20
Вагнер Пина
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
8
Michel Costa
ЦП
Остались в запасе
16
Mika
ВР
66
Gilberto Batista
ЦЗ
22
Caio
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Эшторил - Морейренcе
2
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
12
Офсайды
1
0
Количество передач
542
274
Сейвы
4
5
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.87
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Ногейра
Стадион:
Estadio Antonio Coimbra da Mota, Estoril
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