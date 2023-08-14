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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Порту
Морейренcе - Порту: обзор матча 14 августа 2023
Морейренcе
14.08.2023, понедельник, 20:45
Португалия. Примейра, 1 тур
1 : 2
Завершен
Порту
51'
Г. Фримпонг
67'
Т. Мартинес
74'
Венделл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Порту
90'
+8
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
Г. Франку
90'
+8
Желтая карточка
Ф. Силва
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Н. Гонсалес
90'
+2
Вторая желтая
Венделл
90'
Замена
А. Франку
️️️️
М. Тареми
Замена
M.
️️️️
Л. Офори
90'
Замена
П. Амадор
️️️️
Г. Фримпонг
90'
78'
Желтая карточка
Венделл
Замена
P. Aparício
️️️️
К. Кодисанг
76'
74'
ГОЛ! 1:2!
Венделл
72'
Желтая карточка
Т. Мартинес
71'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Р. Бару
69'
Желтая карточка
Галено
67'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мартинес
Пас отдал
Ф. Кардосо
Желтая карточка
Л. Офори
62'
56'
Замена
Р. Бару
️️️️
М. Груйич
ГОЛ! 1:0!
Г. Фримпонг
51'
46'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Ж. Мариу
22'
Желтая карточка
Ж. Мариу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
10
Alan
ЦП
1
Kewin
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
37
Жоау Камачу
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Марко Груйич
ОП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
4
Rafael Santos
ЦФ
9
Мадсон
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-2-5
26
Маракас
44
21
Фримпонг
76
Пинту
80
Офори
10
17
Франку
9
Луис
37
Камачу
28
Кодисанг
1
4-2-3-1
99
Кошта
17
Мариу
15
Кардосо
5
Маркано
18
Венделл
46
Эустакиу
8
Груйич
11
Пепе
25
Отавио
13
Галено
9
Тареми
21
Фримпонг
5
Амадор
5
Амадор
21
Фримпонг
28
Кодисанг
10
10
28
Кодисанг
80
Офори
92
92
80
Офори
Бару
6
Гонсалес
6
Гонсалес
Бару
8
Груйич
28
Бару
28
Бару
8
Груйич
9
Тареми
10
Франку
10
Франку
9
Тареми
17
Мариу
11
Мартинес
11
Мартинес
17
Мариу
Остались в запасе
Морейренcе
Порту
70
Фабиано Силва
ПЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
22
Caio
ЦФ
4
Rafael Santos
ЦФ
9
Мадсон
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
70
Фабиано Силва
ПЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
22
Caio
ЦФ
4
Rafael Santos
ЦФ
9
Мадсон
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Морейренcе - Порту
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
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