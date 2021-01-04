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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Морейренcе
Порту - Морейренcе: обзор матча 04 января 2021
Порту
04.01.2021, понедельник, 00:01
Португалия. Примейра, 12 тур
3 : 0
Завершен
Морейренcе
22'
С. Оливейра (П)
88'
Т. Мартинес
90+1'
Эванилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Морейренcе
Замена
Р. Бару
️️️️
С. Оливейра
90'
+5
ГОЛ! 3:0!
Эванилсон
90'
+1
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Х. Корона
90'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Тареми
90'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Л. Диас
89'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мартинес
88'
86'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Ян
86'
Замена
Г. Франку
️️️️
Ф. Соареш
Желтая карточка
Т. Мартинес
82'
72'
Замена
A. Figueiredo
️️️️
А. Конте
72'
Замена
Ибрахима
️️️️
A. Soares
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Марега
70'
Желтая карточка
Х. Корона
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Оливейра
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
22
Филипе Соареш
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
Ян
ПВ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Нану
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Морейренcе
19
Стивен Витория
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
12
Сануси
2
Лейте
99
Мбемба
13
Манафа
8
Урибе
27
Оливейра
14
Диас
17
Корона
91
Марега
9
Тареми
4-4-1-1
14
Пасинато
5
5
Конте
33
5
Феррарези
6
14
Пирес
6
Пачеко
22
Соареш
18
Ян
33
14
Диас
17
Мариу
17
Мариу
14
Диас
17
Корона
20
Виейра
20
Виейра
17
Корона
27
Оливейра
28
Бару
28
Бару
27
Оливейра
9
Тареми
9
Эванилсон
9
Эванилсон
9
Тареми
91
Марега
11
Мартинес
11
Мартинес
91
Марега
18
Ян
20
Тавареш
20
Тавареш
18
Ян
22
Соареш
17
Франку
17
Франку
22
Соареш
5
Конте
25
25
5
Конте
6
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
Остались в запасе
Порту
Морейренcе
14
Нану
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
1
Матеус Силва
ПЗ
1
Kewin
ЦФ
19
Стивен Витория
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
14
Нану
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
Остались в запасе
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
1
Матеус Силва
ПЗ
1
Kewin
ЦФ
19
Стивен Витория
ЦЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Порту - Морейренcе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
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