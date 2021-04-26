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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Порту
Морейренcе - Порту: обзор матча 26 апреля 2021
Морейренcе
26.04.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 29 тур
1 : 1
Завершен
Порту
37'
Н. Феррарези
86'
М. Тареми (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Порту
Замена
A. D'Alberto
️️️️
A. Silva
87'
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Тареми
81'
Желтая карточка
М. Тареми
77'
Замена
М. Груйич
️️️️
Нану
75'
Желтая карточка
М. Урибе
Желтая карточка
Р. Мартинс
74'
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Мартинс
74'
Замена
Г. Франку
️️️️
Д. Симао
74'
70'
Желтая карточка
Ф. Виейра
66'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Ч. Мбемба
66'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Х. Корона
Замена
A. Soares
️️️️
Ян
65'
61'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
С. Оливейра
61'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Марега
59'
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Ф. Пачеко
45'
ГОЛ! 1:0!
Н. Феррарези
Пас отдал
Д. Симао
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
18
Ян
ПВ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Нану
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Морейренcе
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
3-2-2-3
14
Пасинато
5
Феррарези
5
Конте
33
8
Симао
6
Пачеко
22
Соареш
18
Ян
33
9
Мартинс
23
4-1-1-3-1
1
Маркесин
14
Нану
3
Пепе
99
Мбемба
13
Манафа
8
Урибе
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Тареми
8
Симао
17
Франку
17
Франку
8
Симао
9
Мартинс
9
Луис
9
Луис
9
Мартинс
33
5
5
33
18
Ян
6
6
18
Ян
91
Марега
14
Диас
14
Диас
91
Марега
17
Корона
7
Консейсау
7
Консейсау
17
Корона
14
Нану
8
Груйич
8
Груйич
14
Нану
99
Мбемба
20
Виейра
20
Виейра
99
Мбемба
27
Оливейра
11
Мартинес
11
Мартинес
27
Оливейра
Остались в запасе
Морейренcе
Порту
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Остались в запасе
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Морейренcе - Порту
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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