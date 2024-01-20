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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Морейренcе
Порту - Морейренcе: обзор матча 20 января 2024
Порту
20.01.2024, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 18 тур
5 : 0
Завершен
Морейренcе
8'
Венделл
60'
Эванилсон
69'
Галено
72'
Венделл
82'
А. Варела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Морейренcе
90'
+1
Желтая карточка
P. Aparício
Замена
З. Педру
️️️️
Пепе
83'
ГОЛ! 5:0!
А. Варела
82'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Венделл
79'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
79'
Замена
Р. Бару
️️️️
Ф. Консейсау
79'
75'
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Ж. Камачу
ГОЛ! 4:0!
Венделл
Пас отдал
Ж. Мариу
72'
ГОЛ! 3:0!
Галено
Пас отдал
А. Варела
69'
65'
Замена
Л. Офори
️️️️
Р. Рамуш
65'
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
П. Амадор
64'
Замена
Мадсон
️️️️
К. Кодисанг
ГОЛ! 2:0!
Эванилсон
Пас отдал
А. Варела
60'
Замена
И. Хайме
️️️️
С. Эустакиу
57'
34'
Желтая карточка
Р. Рамуш
ГОЛ! 1:0!
Венделл
Пас отдал
Ф. Консейсау
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Морейренcе
5
Педру Амадор
(К)
ЛЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
10
Alan
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
1
Kewin
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Морейренcе
26
Карлос Понк
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
9
Мадсон
ЛВ
80
Лоуренс Офори
ЦП
22
Caio
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
4-2-3-1
99
Кошта
18
Венделл
3
Пепе
15
Кардосо
17
Мариу
22
Варела
46
Эустакиу
13
Галено
11
Пепе
7
Консейсау
9
Эванилсон
4-4-1-2
76
Пинту
26
Маракас
44
5
Амадор
17
Франку
16
Рамуш
10
10
37
Камачу
28
Кодисанг
1
3
Пепе
2
Зе Педру
2
Зе Педру
3
Пепе
18
Венделл
3
Санчес
3
Санчес
18
Венделл
7
Консейсау
28
Бару
28
Бару
7
Консейсау
46
Эустакиу
24
Хайме
24
Хайме
46
Эустакиу
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
5
Амадор
21
Фримпонг
21
Фримпонг
5
Амадор
16
Рамуш
80
Офори
80
Офори
16
Рамуш
37
Камачу
7
Антонисс
7
Антонисс
37
Камачу
28
Кодисанг
9
Мадсон
9
Мадсон
28
Кодисанг
Остались в запасе
Порту
Морейренcе
14
Клаудио Рамос
ВР
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
26
Карлос Понк
ЦЗ
22
Caio
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
26
Карлос Понк
ЦЗ
22
Caio
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Порту - Морейренcе
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
16
Офсайды
0
3
Количество передач
554
286
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.26
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Драгау
Посещаемость:
34200 из 52022 зрителей (65%)
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