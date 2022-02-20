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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Порту
Морейренcе - Порту: обзор матча 20 февраля 2022
Морейренcе
20.02.2022, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 23 тур
0 : 1
Завершен
Порту
40'
Эванилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Порту
Желтая карточка
J.
90'
+3
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
Ибрахима
87'
87'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
87'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Отавио
Замена
Г. Франку
️️️️
П. Амадор
86'
Вторая желтая
С. Витория
84'
Желтая карточка
С. Витория
84'
81'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Эванилсон
79'
Вторая желтая
М. Груйич
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Ян
73'
Замена
J.
️️️️
Р. Мартинс
72'
71'
Желтая карточка
М. Груйич
Желтая карточка
А. Луис
68'
66'
Замена
Галено
️️️️
Ф. Виейра
66'
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Урибе
Замена
Паулиньо
️️️️
М. Силва
65'
64'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
Желтая карточка
L. Rosic
45'
+2
40'
ГОЛ! 0:1!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тареми
34'
Желтая карточка
М. Урибе
Желтая карточка
М. Силва
12'
Желтая карточка
Ибрахима
4'
Желтая карточка
А. Жорже
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Jefferson
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Морейренcе
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Марко Груйич
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-1-1-1-3
14
Пасинато
5
Амадор
28
Сантос
19
Витория
4
Жорже
8
Ибрахима
6
18
Ян
9
Луис
1
Силва
9
Мартинс
4-1-2-1-2
99
Кошта
17
Мариу
15
Кардосо
99
Мбемба
12
Сануси
8
Урибе
20
Виейра
17
Витинья
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
8
Ибрахима
21
Фримпонг
21
Фримпонг
8
Ибрахима
1
Силва
27
Паулиньо
27
Паулиньо
1
Силва
18
Ян
97
Ласерда
97
Ласерда
18
Ян
5
Амадор
17
Франку
17
Франку
5
Амадор
9
Мартинс
11
11
9
Мартинс
20
Виейра
13
Галено
13
Галено
20
Виейра
25
Отавио
7
Консейсау
7
Консейсау
25
Отавио
9
Эванилсон
46
Эустакиу
46
Эустакиу
9
Эванилсон
8
Урибе
8
Груйич
8
Груйич
8
Урибе
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
Остались в запасе
Морейренcе
Порту
33
Lazar Rosic
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
33
Lazar Rosic
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
1
Kewin
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Морейренcе - Порту
7
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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