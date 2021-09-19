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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Морейренcе
Порту - Морейренcе: обзор матча 19 сентября 2021
Порту
19.09.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 6 тур
5 : 0
Завершен
Морейренcе
34'
М. Тареми (П)
51'
Л. Диас
65'
Л. Диас
71'
М. Тареми
77'
Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Морейренcе
83'
Желтая карточка
A. Silva
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Урибе
81'
Замена
Эванилсон
️️️️
Ф. Виейра
81'
Желтая карточка
Ж. Мариу
80'
ГОЛ! 5:0!
Пепе
Пас отдал
Ф. Виейра
77'
Замена
Х. Корона
️️️️
Отавио
75'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Л. Диас
75'
Замена
Пепе
️️️️
Венделл
75'
75'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Г. Франку
75'
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Мартинс
ГОЛ! 4:0!
М. Тареми
71'
ГОЛ! 3:0!
Л. Диас
Пас отдал
Ф. Виейра
65'
59'
Замена
Ян
️️️️
Паулиньо
59'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Ибрахима
59'
Замена
С. Мане
️️️️
Ф. Пачеко
Желтая карточка
Венделл
52'
ГОЛ! 2:0!
Л. Диас
Пас отдал
Ф. Виейра
51'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Тареми
34'
32'
Желтая карточка
Паулиньо
10'
Желтая карточка
Ибрахима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Морейренcе
28
Пабло Сантос
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
18
Ян
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Кошта
18
Венделл
5
Маркано
99
Мбемба
17
Мариу
8
Урибе
17
Витинья
20
Виейра
14
Диас
25
Отавио
9
Тареми
4-3-3
14
Пасинато
4
Жорже
33
27
Паулиньо
5
Конте
6
Пачеко
8
Ибрахима
14
Пирес
33
17
Франку
9
Мартинс
25
Отавио
17
Корона
17
Корона
25
Отавио
14
Диас
7
Консейсау
7
Консейсау
14
Диас
8
Урибе
8
Груйич
8
Груйич
8
Урибе
18
Венделл
11
Пепе
11
Пепе
18
Венделл
20
Виейра
9
Эванилсон
9
Эванилсон
20
Виейра
6
Пачеко
16
Мане
16
Мане
6
Пачеко
17
Франку
16
Рамуш
16
Рамуш
17
Франку
8
Ибрахима
22
Соареш
22
Соареш
8
Ибрахима
9
Мартинс
9
Луис
9
Луис
9
Мартинс
27
Паулиньо
18
Ян
18
Ян
27
Паулиньо
Остались в запасе
Порту
Морейренcе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
28
Пабло Сантос
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
Остались в запасе
28
Пабло Сантос
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Порту - Морейренcе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
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