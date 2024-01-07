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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Портимоненси
Риу Аве - Портимоненси: обзор матча 07 января 2024
Риу Аве
07.01.2024, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 16 тур
2 : 0
Завершен
Портимоненси
54'
Э. Боатенг
89'
Z. Manuel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Портимоненси
Замена
J. Lomboto
️️️️
М. Нобрега
90'
+1
Замена
N. Namora
️️️️
F. Ronaldo
90'
+1
Замена
П. Вильям
️️️️
Гуга
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Z. Manuel
Пас отдал
Э. Боатенг
89'
Замена
B. Ventura
️️️️
J.
88'
85'
Замена
П. Эштрела
️️️️
Денер
85'
Замена
Зиньо
️️️️
Л. Вентура
82'
Желтая карточка
Педрао
78'
Желтая карточка
Л. Вентура
76'
Желтая карточка
Денер
Замена
Z. Manuel
️️️️
L. Ruiz
70'
62'
Замена
М. Кассама
️️️️
Г. Кошта
ГОЛ! 1:0!
Э. Боатенг
Пас отдал
Коштинья
54'
Желтая карточка
Жозуэ
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
(К)
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Портимоненси
5
Гонсалу Кошта
ЛАЗ
43
Торнич
ЦЗ
44
Педрао
(К)
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
25
Лукас Вентура
ОП
13
Денер
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Риу Аве
42
Ренато Панталон
ЦЗ
75
Nuno Namora
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
17
Ukra
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
20
Паулу Эштрела
ЦП
6
Ricardo Sousa
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
85
Мидана Кассама
ЦФ
4-1-1-1-3
91
Джонатан
23
Жозуэ
33
Сантос
3
Нобрега
20
Коштинья
6
Удрхири
10
6
Гуга
9
Боатенг
11
11
3-4-2-2
44
Релваш
32
11
Карлиньос
43
Торнич
44
Педрао
25
Вентура
5
Кошта
13
Денер
29
Варела
99
Кампос
25
11
75
75
11
6
Гуга
3
Вильям
3
Вильям
6
Гуга
3
Нобрега
13
13
3
Нобрега
10
11
11
10
11
70
70
11
13
Денер
20
Эштрела
20
Эштрела
13
Денер
25
Вентура
99
Зиньо
99
Зиньо
25
Вентура
5
Кошта
85
Кассама
85
Кассама
5
Кошта
Остались в запасе
Риу Аве
Портимоненси
42
Ренато Панталон
ЦЗ
17
Ukra
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
23
Косуке Накамура
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
6
Ricardo Sousa
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
42
Ренато Панталон
ЦЗ
17
Ukra
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
6
Ricardo Sousa
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Риу Аве - Портимоненси
1
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
13
Офсайды
4
1
Количество передач
424
472
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.42
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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