Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»

Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»

Сегодня, 10:19
2

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью выразил недовольство судьями после домашнего матча чемпионата Португалии с «Риу Аве» (1:1).

По ходу игры главный арбитр отменил гол хозяев после изучения видеоповторов из-за фола защитника лиссабонцев Николаса Отаменди.

«Результат крайне несправедлив, потому что только одна команда хотела победить, а другая – сыграть вничью, но так бывает в футболе. Это ужасный результат, при котором «Риу Аве» забил фантастический гол своим единственным ударом по воротам.

Мне не нравится, когда главным героем становится человек у монитора [ассистент ВАР Педру Феррейра]. Если гол отменяют из-за того, что тянут за футболку… У него [главного арбитра матча Сержи Гелью] нет характера», – сказал Моуринью.

  • Португалец возглавил «Бенфику» 18 сентября.
  • Это был второй матч лиссабонцев под руководством Моуринью. В первом «Бенфика» в гостях победила АВС со счетом 3:0.

Еще по теме:
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
«Бенфика» разгромно победила в дебютном матче Моуринью 1
Колосков: «Я бы никогда не пригласил Моуринью – он пригодился бы только командам РПЛ с 13-го по 16-е место» 5
Источник: Record
Португалия. Примейра Риу Аве Бенфика Моуринью Жозе
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758700083
Поганое ВАРево не принесло счастья в европейском футболе, только доходы лицам,аффилированным руководителям УЕФА.
Ответить
FFR
1758701594
Моур всегда найдет причину, виноваты все кроме него самого.
Ответить
Главные новости
Ситуацию в «Спартаке» сравнили с «Палатой № 6»
11:10
1
Экс-судья ФИФА не знает, правильно ли назначили пенальти в ворота «Сочи»
10:34
1
Черданцев сказал, есть ли кризис в «Зените»
10:28
2
ФотоЭкс-защитник «Динамо» перешел в чемпионат Нидерландов
09:59
1
ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64 команд
09:48
7
Экс-судья ФИФА назвал ошибку Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит»
09:16
4
Защитник сборной России назвал двух лучших нападающих РПЛ
08:44
Черданцев отметил проблемы у «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
08:20
3
Новый вариант для Кузяева в РПЛ, Жерсон может покинуть расположение «Зенита», в ООН призвали отстранить Израиль и другие новости
01:30
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
01:03
Все новости
Все новости
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
10:19
2
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
00:18
Назван обладатель трофея Герда Мюллера
22 сентября
«Бенфика» разгромно победила в дебютном матче Моуринью
20 сентября
1
Моуринью: «Работа в «Фенербахче» была ошибкой – это не мой уровень»
18 сентября
3
Моуринью эмоционально прокомментировал назначение в «Бенфику»
18 сентября
2
⚡️ Моуринью – новый главный тренер «Бенфики»
18 сентября
5
«Бенфика» подтвердила переговоры с Моуринью
18 сентября
Моуринью сделал заявление о назначении в «Бенфику»
17 сентября
2
Подробности назначения Моуринью в «Бенфику»
17 сентября
Моуринью договорился с новым клубом
17 сентября
5
Жота посмертно получил государственную награду в Португалии
3 сентября
1
Фото«Бенфика» купила украинца за 27 миллионов – он будет выступать под номером Эйсебио
31 августа
4
«Бенфика» обновит трансферный рекорд ради украинского футболиста
28 августа
2
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»
18 августа
10
«Величайший человек»: Аленичев отреагировал на смерть бывшего одноклубника
5 августа
1
Фото«Спортинг» купил Луиса Суареса на замену Дьекерешу
28 июля
Фото«Брага» заплатила 12 миллионов за футболиста «Барселоны»
26 июля
Фото«Бенфика» побила клубный трансферный рекорд, подписав игрока, которым интересовался «Зенит»
23 июля
В Медиалиге прокомментировали готовящиеся трансферы Куарежмы и Нани
12 июля
Фото«Бенфика» купила защитника «Реала»
12 июля
Виллиаш-Боаш назначил нового тренера в «Порту»
6 июля
Раскрыта причина отсутствия Роналду на похоронах Жоты
5 июля
3
Португалия в шоке, что Роналду не стал прерывать отпуск на яхте ради похорон Жоты
5 июля
6
Португальский агент – о гибели Жоты: «Страна остановилась»
3 июля
Заявление Виллаш-Боаша о гибели Жоты
3 июля
Роналду прокомментировал смерть Жоты в ДТП
3 июля
Ди Мария сделал заявление об окончании европейской карьеры
3 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 