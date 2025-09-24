Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью выразил недовольство судьями после домашнего матча чемпионата Португалии с «Риу Аве» (1:1).

По ходу игры главный арбитр отменил гол хозяев после изучения видеоповторов из-за фола защитника лиссабонцев Николаса Отаменди.

«Результат крайне несправедлив, потому что только одна команда хотела победить, а другая – сыграть вничью, но так бывает в футболе. Это ужасный результат, при котором «Риу Аве» забил фантастический гол своим единственным ударом по воротам.

Мне не нравится, когда главным героем становится человек у монитора [ассистент ВАР Педру Феррейра]. Если гол отменяют из-за того, что тянут за футболку… У него [главного арбитра матча Сержи Гелью] нет характера», – сказал Моуринью.