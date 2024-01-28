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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Портимоненси
Боавишта - Портимоненси: обзор матча 28 января 2024
Боавишта
28.01.2024, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 3
Завершен
Портимоненси
67'
Г. Макута
18'
Х. Варела
25'
С. Джаспер
35'
Карлиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Портимоненси
90'
+2
Замена
R. Sousa
️️️️
Карлиньос
Замена
М. Тавареш
️️️️
Ф. Феррейра
85'
83'
Желтая карточка
Денер
81'
Замена
Р. Каррильо
️️️️
С. Джаспер
Желтая карточка
Р. Абаскаль
75'
72'
Желтая карточка
Х. Варела
68'
Замена
Г. Кошта
️️️️
H. Pereira
ГОЛ! 1:3!
Г. Макута
Пас отдал
Т. Мораиш
67'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
С. Агра
64'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
М. Рейзинью
46'
35'
ГОЛ! 0:3!
Карлиньос
Пас отдал
Денер
Желтая карточка
В. Сассо
34'
25'
ГОЛ! 0:2!
С. Джаспер
Пас отдал
H. Pereira
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Варела
Пас отдал
Карлиньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
24
Себастьян Перес
(К)
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
(К)
ЦЗ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
25
Лукас Вентура
ОП
13
Денер
АП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
8
Илия Вукотич
ОП
8
Ибрахима
ОП
23
Machado
ЦП
80
Berna
ЦП
11
Маса
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
77
Луиш Сантуш
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Портимоненси
5
Гонсалу Кошта
ЛАЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
17
Davis Silva
ЦП
6
Ricardo Sousa
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
4-3-1-2
13
Гонсалвеш
20
Феррейра
23
Сассо
26
Абаскаль
79
Малхейру
24
Перес
42
Макута
7
Рейзинью
21
Мораиш
9
Боженик
7
Агра
3-3-2-1
23
Накамура
24
Сек
44
Релваш
32
99
25
Вентура
11
Карлиньос
13
Денер
29
Варела
19
Джаспер
7
Рейзинью
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
7
Рейзинью
7
Агра
77
Сантуш
77
Сантуш
7
Агра
20
Феррейра
59
Тавареш
59
Тавареш
20
Феррейра
99
5
Кошта
5
Кошта
99
11
Карлиньос
6
6
11
Карлиньос
19
Джаспер
9
Каррильо
9
Каррильо
19
Джаспер
Остались в запасе
Боавишта
Портимоненси
76
Tome Sousa
ВР
8
Илия Вукотич
ОП
8
Ибрахима
ОП
23
Machado
ЦП
80
Berna
ЦП
11
Маса
АП
Главный тренер
Эрвин Санчес
32
Игор Формига
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
17
Davis Silva
ЦП
99
Зиньо
ЛВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
76
Tome Sousa
ВР
8
Илия Вукотич
ОП
8
Ибрахима
ОП
23
Machado
ЦП
80
Berna
ЦП
11
Маса
АП
Остались в запасе
32
Игор Формига
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
17
Davis Silva
ЦП
99
Зиньо
ЛВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Боавишта - Портимоненси
2
2
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
13
14
Офсайды
2
2
Количество передач
548
267
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.69
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Jose Ribeiro Pires Costa, Portugal
Стадион:
Estadio do Bessa XXI, Porto
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