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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Спортинг
Портимоненси - Спортинг: обзор матча 30 декабря 2023
Портимоненси
30.12.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
69'
Ф. Релваш
59'
В. Дьекереш
80'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Спортинг
Желтая карточка
Торнич
90'
+2
90'
+1
Замена
Тринкау
️️️️
М. Эдвардс
Замена
П. Эштрела
️️️️
Л. Вентура
90'
Желтая карточка
Л. Вентура
88'
Желтая карточка
Денер
86'
82'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Д. Катамо
80'
ГОЛ! 1:2!
Паулинью
Пас отдал
Х. Морита
75'
Замена
Д. Браганца
️️️️
П. Гонсалвеш
ГОЛ! 1:1!
Ф. Релваш
Пас отдал
Г. Кошта
69'
67'
Желтая карточка
У. Дьоманде
Замена
Р. Каррильо
️️️️
С. Джаспер
67'
59'
ГОЛ! 0:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
П. Гонсалвеш
Желтая карточка
G.
55'
52'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
46'
Замена
Э. Куарежма
️️️️
Л. Нету
34'
Желтая карточка
Л. Нету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
5
Гонсалу Кошта
ЛАЗ
43
Торнич
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
11
Карлиньос
(К)
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
25
Лукас Вентура
ОП
13
Денер
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
(К)
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
20
Паулу Эштрела
ЦП
6
Ricardo Sousa
ЦП
9
Рони Каррильо
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
30
Yong-hak Kim
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
15
Chico Lamba
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
7
Diogo Travassos
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
3-4-2-2
44
Релваш
32
11
Карлиньос
5
Кошта
44
Педрао
25
Вентура
43
Торнич
29
Варела
13
Денер
19
Джаспер
25
3-1-1-2-3
1
Адан
13
Нету
2
Дьоманде
2
Рейс
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
10
Катамо
26
Паулинью
11
Сантуш
14
Дьекереш
25
Вентура
20
Эштрела
20
Эштрела
25
Вентура
19
Джаспер
9
Каррильо
9
Каррильо
19
Джаспер
13
Нету
72
Куарежма
72
Куарежма
13
Нету
28
Гонсалвеш
21
Браганца
21
Браганца
28
Гонсалвеш
10
Катамо
47
Эшгайю
47
Эшгайю
10
Катамо
10
Эдвардс
7
Тринкау
7
Тринкау
10
Эдвардс
Остались в запасе
Портимоненси
Спортинг
23
Косуке Накамура
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
6
Ricardo Sousa
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
30
Yong-hak Kim
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
20
Франко Исраэль
ВР
15
Chico Lamba
ЦЗ
7
Diogo Travassos
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
6
Ricardo Sousa
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
30
Yong-hak Kim
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
15
Chico Lamba
ЦЗ
7
Diogo Travassos
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Портимоненси - Спортинг
4
3
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
0
12
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
248
666
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
90
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.39
2.29
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Manuel Oliveira, Portugal
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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