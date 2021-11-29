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  • У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»

У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»

29 ноября 2021, 17:12
2

13 футболистов «Белененсеша» сдали положительный тест на коронавирус.

По информации A Bola, игроки заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон». Это первые случаи заражения штаммом «Омикрон» в Португалии.

  • Ранее «Белененсеш» из-за вспышки коронавируса в команде был вынужден начать матча 12-го тура чемпионата Португалии с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями.
  • Матч был досрочно прекращен в начале второго тайме при счете 0:7, так как «Белененсеш» остался вшестером.
  • Два футболиста остались в раздевалке, а один из игроков не смог продолжить матч из-за травмы.

Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»

Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»

Источник: A Bola
Португалия. Примейра Белененсеш
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1638198237
Ни одна прививка не действует ! По ходу будет по всему миру локдаун....
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portero
1638212669
Бенфику то они заразили или не успели???
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