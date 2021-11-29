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    У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»

    13 футболистов «Белененсеша» сдали положительный тест на коронавирус.

    По информации A Bola, игроки заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон». Это первые случаи заражения штаммом «Омикрон» в Португалии.

    • Ранее «Белененсеш» из-за вспышки коронавируса в команде был вынужден начать матча 12-го тура чемпионата Португалии с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями.
    • Матч был досрочно прекращен в начале второго тайме при счете 0:7, так как «Белененсеш» остался вшестером.
    • Два футболиста остались в раздевалке, а один из игроков не смог продолжить матч из-за травмы.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8494

      САДЫЧОК 52 минуты назад

      Ни одна прививка не действует ! По ходу будет по всему миру локдаун....

      0
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      Рейтинг: +4803

      Semenycch 1 час назад

      Ох! Спортсменов, конечно, вытащат, а вот для обычных граждан это новая угроза!

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