У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»

13 футболистов «Белененсеша» сдали положительный тест на коронавирус.

По информации A Bola, игроки заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон». Это первые случаи заражения штаммом «Омикрон» в Португалии.

Ранее «Белененсеш» из-за вспышки коронавируса в команде был вынужден начать матча 12-го тура чемпионата Португалии с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями.

Матч был досрочно прекращен в начале второго тайме при счете 0:7, так как «Белененсеш» остался вшестером.

Два футболиста остались в раздевалке, а один из игроков не смог продолжить матч из-за травмы.

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