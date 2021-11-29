У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»

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13 футболистов «Белененсеша» сдали положительный тест на коронавирус.
По информации A Bola, игроки заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон». Это первые случаи заражения штаммом «Омикрон» в Португалии.
- Ранее «Белененсеш» из-за вспышки коронавируса в команде был вынужден начать матча 12-го тура чемпионата Португалии с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями.
- Матч был досрочно прекращен в начале второго тайме при счете 0:7, так как «Белененсеш» остался вшестером.
- Два футболиста остались в раздевалке, а один из игроков не смог продолжить матч из-за травмы.
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