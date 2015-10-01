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    • Лига Европы. «Базель» переиграл «Лех», «Белененсеш» разгромлен «Фиорентиной»

    Лига Европы. «Базель» переиграл «Лех», «Белененсеш» разгромлен «Фиорентиной»

    В матче второго тура Лиги Европы «Белененеш» пропустил от «Фиорентины» четыре безответных мяча. Отличились Бернардески, Бабакар и Росси, а еще один мяч отправил в свои ворота Тонел.

    В другой встрече этой группы «Базель» обыграл «Лех» со счетом 2:0.

    Лига Европы. Группа I. 2-й тур

    Базель (Швейцария) – Лех (Польша) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бьярнасон, 55; 2:0 – Эмболо, 90.

    Белененсеш (Португалия) – Фиорентина (Италия) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бернардески, 18; 0:2 – Бабакар, 45; 0:3 – Тонел (в свои ворота), 83; 0:4 – Росси, 90.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 22:24
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