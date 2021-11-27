«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями

Первый тайм 6:0.
Айайай, а что же никто не орёт, что над командой издеваются??? Чем Бенфика от Сочи отличаются? И ничего, все молчат, потому что это великая Бенфика. А Сочи обидеть любой диванные эксперт горазд.
В эти минуты проходит матч 12-го тура чемпионата Португалии между «Белененсешем» и «Бенфикой». Хозяева внесли в заявку только девять человек, все они в старте. Причина – вспышка коронавируса в команде.
Из этих девяти человек стартового состава двое номинальные вратари.
- «Бенфика» открыла счет на 1-й минуте. Это был автогол.
- «Бенфика» в случае победы поднимется на 1-е место.
- «Белененсеш» занимает в таблице 16-ю строчку.