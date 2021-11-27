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    «Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями

    В эти минуты проходит матч 12-го тура чемпионата Португалии между «Белененсешем» и «Бенфикой». Хозяева внесли в заявку только девять человек, все они в старте. Причина – вспышка коронавируса в команде.

    Из этих девяти человек стартового состава двое номинальные вратари.

    • «Бенфика» открыла счет на 1-й минуте. Это был автогол.
    • «Бенфика» в случае победы поднимется на 1-е место.
    • «Белененсеш» занимает в таблице 16-ю строчку.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2021 23:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2184

      acor94 1 час назад

      Первый тайм 6:0.
      Айайай, а что же никто не орёт, что над командой издеваются??? Чем Бенфика от Сочи отличаются? И ничего, все молчат, потому что это великая Бенфика. А Сочи обидеть любой диванные эксперт горазд.

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