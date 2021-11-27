«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями

В эти минуты проходит матч 12-го тура чемпионата Португалии между «Белененсешем» и «Бенфикой». Хозяева внесли в заявку только девять человек, все они в старте. Причина – вспышка коронавируса в команде.

Из этих девяти человек стартового состава двое номинальные вратари.