ЦСКА получил три предложения о продаже Базелюка

ЦСКА в летнее трансферное окно намерен продать нападающего Константина Базелюка. Об этом сообщил спортивный директор армейцев Олег Яровинский.

– По Базелюку у нас есть три конкретных предложения от клубов РФПЛ. Все три – именно о продаже. Мы сейчас просто договариваемся.

– То есть не рассматриваете аренду, речь идет только о продаже?

– Да.

Напомним, что в минувшем сезоне Базелюк выступал на правах аренды за «Эшторил». Россиянин провел 11 матчей в чемпионате Португалии, забив один гол.