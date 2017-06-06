ЦСКА получил три предложения о продаже Базелюка

ЦСКА в летнее трансферное окно намерен продать нападающего Константина Базелюка. Об этом сообщил спортивный директор армейцев Олег Яровинский.
– По Базелюку у нас есть три конкретных предложения от клубов РФПЛ. Все три – именно о продаже. Мы сейчас просто договариваемся.
– То есть не рассматриваете аренду, речь идет только о продаже?
– Да.
Напомним, что в минувшем сезоне Базелюк выступал на правах аренды за «Эшторил». Россиянин провел 11 матчей в чемпионате Португалии, забив один гол.
Источник: «Спорт-Экспресс»