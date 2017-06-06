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    ЦСКА получил три предложения о продаже Базелюка

    ЦСКА в летнее трансферное окно намерен продать нападающего Константина Базелюка. Об этом сообщил спортивный директор армейцев Олег Яровинский.

    – По Базелюку у нас есть три конкретных предложения от клубов РФПЛ. Все три – именно о продаже. Мы сейчас просто договариваемся.

    – То есть не рассматриваете аренду, речь идет только о продаже?

    – Да.

    Напомним, что в минувшем сезоне Базелюк выступал на правах аренды за «Эшторил». Россиянин провел 11 матчей в чемпионате Португалии, забив один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 15:50
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 6 июня 2017, 20:09

      Очевидно СКА Хабаровск. Он когда-то играл за них в аренде

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Бомбардиръ 7 июня 2017, 00:41

      Совершенно не очевидно. А вот Григорян в Анжи его вполне может позвать.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > GM 7 июня 2017, 01:05

      К пяти нападающим в Анжи? Это вам так очевидно?
      А вот вы бы знали, что СКА Хабаровск сейчас ищет усиления, обновляя свой состав на 30%...

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 июня 2017, 17:51

      Ну один понятно Зенит, там сейчас все звезды собирабтся, а кто эти два таинственных гранда!!!???

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 16:24

      А жаль! Хороший нап из него бы вырос ! Но . .. оказался не в то время в ЦСКА ! Удачи ему !

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > dok66 6 июня 2017, 16:52

      наверно 5 напов перебор

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июня 2017, 16:14

      А зря,игрок неплохой,оставили бы и наигрывали в составе,раскидываются перспективными игроками-не хорошо

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 июня 2017, 15:56

      Обидно... У нас в последнее время так мало молодежи было, что появление Базелюка - просто луч солнца. Но теперь с молодыми игроками дела у нас обстоят лучше (надеюсь дальше только лучше будет), так что остается только пожелать удачи Базелюку. Работать, работать и еще раз работать.

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