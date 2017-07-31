Григорян: «Извиняться перед Базелюком не собираюсь, он должен доказать, что не трус»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о причинах своего высказывания в адрес нападающего команды Константина Базелюка. Напомним, после матча третьего тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1) специалист в прямом эфире назвал 24-летнего игрока трусом.

– В раздевалке после матча виделись с Базелюком?

– Да, мы поговорили.

– Он понял, почему вы так сказали?

– Важно знать, что ничего более значимого в своей карьере, чем у меня в Хабаровске два года назад он не показывал. Тогда за сезон забил 11 мячей. Думаю, это были его лучшие матчи. У Базелюка был статус таланта, не оправдавшего надежды. Все помнят: многие тренеры, которые с ним работали, обвиняли его в отсутствии бойцовских качеств. У меня в Хабаровске, казалось, он смог преодолеть этот «недуг». И я считал, что он не вернется к прошлому. Может, неправильно было так выступить публично, но не сомневайтесь – ему я говорил о том же самом на протяжение двух месяцев. Мне уже надоело.

– Публичная критика игрока – повод для извинений с вашей стороны?

– Извиняться перед Базелюком я не собираюсь. Наша команда на сто процентов состоит из бойцовских качеств. Собственно, с таким расчетом футболистов и подбирал. У нас нет возможности приобретать исполнителей с высоким уровнем мастерства, но набрать команду игроков с развитым мужским началом – есть. И если футболист не бьется на поле, он нас дискредитирует. Только слепой не увидел, что Базелюк демонстрировал свое безволие в ведении единоборств всей стране. Это равнодушие к команде. Тогда почему я не имею право сказать, как есть?

– Обидные слова его подстегнут, по-вашему?

– Если обидится – ради бога. Не соберется сейчас с мыслями и не разозлится на себя – грош ему цена. Он должен доказать, что не трус.