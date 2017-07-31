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  • Григорян: «Извиняться перед Базелюком не собираюсь, он должен доказать, что не трус»

Григорян: «Извиняться перед Базелюком не собираюсь, он должен доказать, что не трус»

31 июля 2017, 15:42
9

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о причинах своего высказывания в адрес нападающего команды Константина Базелюка. Напомним, после матча третьего тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1) специалист в прямом эфире назвал 24-летнего игрока трусом.

– В раздевалке после матча виделись с Базелюком?

– Да, мы поговорили.

– Он понял, почему вы так сказали?

– Важно знать, что ничего более значимого в своей карьере, чем у меня в Хабаровске два года назад он не показывал. Тогда за сезон забил 11 мячей. Думаю, это были его лучшие матчи. У Базелюка был статус таланта, не оправдавшего надежды. Все помнят: многие тренеры, которые с ним работали, обвиняли его в отсутствии бойцовских качеств. У меня в Хабаровске, казалось, он смог преодолеть этот «недуг». И я считал, что он не вернется к прошлому. Может, неправильно было так выступить публично, но не сомневайтесь – ему я говорил о том же самом на протяжение двух месяцев. Мне уже надоело.

– Публичная критика игрока – повод для извинений с вашей стороны?

– Извиняться перед Базелюком я не собираюсь. Наша команда на сто процентов состоит из бойцовских качеств. Собственно, с таким расчетом футболистов и подбирал. У нас нет возможности приобретать исполнителей с высоким уровнем мастерства, но набрать команду игроков с развитым мужским началом – есть. И если футболист не бьется на поле, он нас дискредитирует. Только слепой не увидел, что Базелюк демонстрировал свое безволие в ведении единоборств всей стране. Это равнодушие к команде. Тогда почему я не имею право сказать, как есть?

– Обидные слова его подстегнут, по-вашему?

– Если обидится – ради бога. Не соберется сейчас с мыслями и не разозлится на себя – грош ему цена. Он должен доказать, что не трус.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Анжи Базелюк Константин Григорян Александр
Комментарии (9)
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acer2003
1501505332
Странный чел,этот Григорян )))
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cska-62
1501505742
Григорян - грамотный тренер, но многие его публичные заявления, честно говоря, я не понимаю. Базелюк никогда не имел склонность к силовой борьбе на пятачке, его конёк - выбор позиции и удар с левой. Ничего не поделаешь, у каждого футболиста своя манера игры, свои слабые и сильные стороны. Те же Месси и Роналду, кстати, тоже не склонны к силовой борьбе. Но это вовсе не значит, что они слабее нападающих Чемпионшипа, где практически вся игра в штрафной соперника сосредоточена именно на силовой борьбе и борьбе на втором этаже.
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paracetamol
1501507478
Есть такие игрочишки сцыкуны. Конюшня много таких плодит.
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серега кашин
1501511485
григорян сам никчемный тренер и старается компенсировать это своей тупой болтавней, думаю скоро его уволят
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Ч.В.Г.
1501511884
Этот истерик-острослов порядком надоел уже.
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dok66
1501514809
Еще несколько матчей Анжи покажут , чего стоит сам Григорян ! Критиковать всегда легче , чем заниматься работой !
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Красногорск_Фан
1501527111
Весь футбольный мир чешет репу. Григорян? Лига Европы ? лига чемпионов? чемпионат мира? чемпионат Европы? Чемпионат Англии ? Испании? Германии? Португалии? Франции? Может хоть России, Дании, Монголии??! откуда взялось этот авторитетный авторитет
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