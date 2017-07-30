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  • Григорян после игры «Локомотив» – «Анжи» упрекнул Базелюка в трусости

Григорян после игры «Локомотив» – «Анжи» упрекнул Базелюка в трусости

30 июля 2017, 20:28
11

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян прокомментировал итог матча третьего тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:1). Также специалист объяснил, чем он недоволен в игре форварда дагестанской команды Константина Базелюка.

«Замены, которые я произвел, не оправдали себя. Если Хуан Эдуардо Лескано и Адлан Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться.

У нас были хорошие контратаки, которые мы могли завершить голом, но в целом «Локомотив» имел слишком ощутимое преимущество во втором тайме. Я думаю, что все игроки, вышедшие на замену, не помогли команде.

С чем связана моя такая реакция на игру Базелюка? С его трусостью. Я не намерен говорить больше, достаточно того, что я и это произнес на всю страну», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Базелюк Константин Григорян Александр
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dok66
1501436885
Так это тренер делает замены , а игроки не сами выходят ! Претензии только к себе ! Но вообще - это перебор критиковать своих игроков в эфире .
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romario605
1501437152
Странная психология!
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EcioAuditore
1501437240
Да блин журналист Матч Тв одно и тоже спрашивает, чего Григорян признал. Не защищаю Григоряна, но уровень журналистов Матч ТВ просто ниже плинтуса
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каа
1501438596
Этот придурок тренируя баб в себя поверил?!...Не могу понять руководство Анжи ... что тренера нормального не найти что ли...?.. Он делает себе пиар за счет Анжи .. PS ...Игра махачкалинцев в разные годы складывалась по разному ...по разным причинам ... но команда всегда отличалась солидностью тренеров...
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Tostao
1501439731
По всей видимости, недолго Григоряну осталось тренировать "Анжи".
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m40
1501441766
Григорян конечно же довольно любопытная фигура. Отвечает интересно, с огоньком. И в этот раз отвечал весьма обстоятельно. Но Журавель перегнул палку. Ведь же уже порлучил ответ и снова спрашивает одно и тоже . Григорян ошибся, назвав журналиста мазохистом. Тут куда больше подходит определение ,,садист,,.
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СЛАВА 81
1501442270
Вопросы так себе , но ответы полный пипец.
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pzdc.
1501444051
У Григорояна ответы жесть , просто интересно слушать его :D
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Джавел.
1501448965
Несолидно тренеру вести себя как склочная баба...
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OfaZavr
1501480281
Вот как раз на всю страну и не надо было, лично бы поговорил и указал на ошибки.
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