Григорян после игры «Локомотив» – «Анжи» упрекнул Базелюка в трусости

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян прокомментировал итог матча третьего тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:1). Также специалист объяснил, чем он недоволен в игре форварда дагестанской команды Константина Базелюка.

«Замены, которые я произвел, не оправдали себя. Если Хуан Эдуардо Лескано и Адлан Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться.

У нас были хорошие контратаки, которые мы могли завершить голом, но в целом «Локомотив» имел слишком ощутимое преимущество во втором тайме. Я думаю, что все игроки, вышедшие на замену, не помогли команде.

С чем связана моя такая реакция на игру Базелюка? С его трусостью. Я не намерен говорить больше, достаточно того, что я и это произнес на всю страну», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».