РФПЛ. Гол в концовке игры с «Анжи» позволил «Локомотиву» продолжить идти без потерь

В матче третьего тура РФПЛ московский «Локомотив» не без труда одолел махачкалинский «Анжи». Единственный мяч забил Мануэль Фернандеш.

Столичный клуб продолжает идти в турнире без очковых потерь.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фернандеш, 81.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов (Ан. Миранчук, 70), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Михалик, 90+2), Лысов (Рыбус, 46).

«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Фибел, Афонин, Брызгалов, Хубулов (Кацаев, 55), Гулиев, Данченко, Маркелов, Яковлев (Базелюк, 69), Мамтов (Лескано, 48).

Предупреждения: Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86.

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