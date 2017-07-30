Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. Гол в концовке игры с «Анжи» позволил «Локомотиву» продолжить идти без потерь

РФПЛ. Гол в концовке игры с «Анжи» позволил «Локомотиву» продолжить идти без потерь

30 июля 2017, 19:22
14

В матче третьего тура РФПЛ московский «Локомотив» не без труда одолел махачкалинский «Анжи». Единственный мяч забил Мануэль Фернандеш.

Столичный клуб продолжает идти в турнире без очковых потерь.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фернандеш, 81.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов (Ан. Миранчук, 70), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Михалик, 90+2), Лысов (Рыбус, 46).

«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Фибел, Афонин, Брызгалов, Хубулов (Кацаев, 55), Гулиев, Данченко, Маркелов, Яковлев (Базелюк, 69), Мамтов (Лескано, 48).

Предупреждения: Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Локомотив
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fan Loko mik
1501431927
ЛОКО Красавцы!!!! После трех туров три победы! Теперь нужно побеждать СКА Хб!!!
Ответить
OfaZavr
1501431942
Молодцы! С победой Локо!
Ответить
Ivan7107
1501432029
Очень хороший матч в исполнении локо,бегающая команда хорошо играющая в пас.
Ответить
Черкизовский Кот
1501432071
Верните мне мой 2002-й. Станьте чемпинами!!!
Ответить
BRO_football
1501432107
Вся суть российского футбола: 3 футболиста не могут попасть в пустые ворота с 2 метров. Кто смотрел матч, тот поймёт.
Ответить
Gullit 76
1501432855
У Локо проблемы роста - столько моментов и еле-еле насобирали на один гол.Слишком много суеты.Паровоз наберёт ход. Локо с победой!
Ответить
Dammit
1501433067
Отлично отыграли второй тайм, но реализация хромает, конечно. Думаю, был бы Ари, счёт был бы покрупнее. Но, победа-есть победа, поздравляю всех паровозов)
Ответить
карасевщина
1501433764
жаль анжи могли брать очки
Ответить
Dmirubo
1501443519
Удача от Спартака перешла к Локомотиву:)
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
1
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Все новости
Все новости
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
32
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
6
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
4
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
5
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
6
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
13
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
13
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
26
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
79
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+