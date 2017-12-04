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    Базелюк предупредил о фейк-интервью с его участием

    Нападающий «Анжи» Константин Базелюк, арендованный у ЦСКА, сообщил о поддельном интервью с его участием.

    «В пабликах различных социальных сетей появилась статья в формате интервью якобы с моим участием. Чтобы прояснить ситуацию, заявляю: полгода я не давал никаких интервью и не собирался.

    Информация, которая содержится в данной статье, является клеветой, которая наносит вред не только моей репутации, но и репутации моего родного клуба. А это неприемлемо.

    Я искренне не понимаю, как можно было вообще такое выдумать. Просто невозможно представить, чтобы кто-то, а уж тем более я, такое сказал. Содержание статьи даже не считаю нужным комментировать.

    Это полнейший бред. Авторов подобных текстов нужно судить по ч. 2 ст. 128, а паблики, которые размещают информацию, порочащую честь и достоинство людей, банить. Всех призываю обращаться только к достоверным источникам и не вестись на подобного рода провокации», — написал форвард на своей странице в инстаграме.

    Махачкалинский клуб оформил годовую аренду Базелюка в июле. В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в шести матчах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Instagram

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    04.12.2017 23:55
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    Комментарии (4)
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    InterMilLano1908
    1512422908
    что там такого написали?
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    ologreds
    1694991801
    numo528149
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