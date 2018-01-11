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    ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб

    Чешская «Зброевка» арендовала нападающего ЦСКА Контстантина Базелюка, сообщается на официальном сайте чешского клуба.

    Россиянин проведет в клубе вторую половину сезона 2017/18.

    Текущий сезон 24-летний нападающий начал в «Анжи», где провел шесть матчей и не отметился результативными действиями. Игрок проводит в арендах последние четыре сезона. В последний раз он выступал за ЦСКА в августе 2014 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 21:24
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 10:32

      ну посмотрим проявит ли себя там, если нет то скорее всего ему место только во второй восьмерке РФПЛ и о том что считали перспективным и талантливым стоит забыть.

      2
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      Рейтинг: +1481

      GM > OfaZavr 12 января 2018, 15:51

      Это даже как-то оптимистично, на счет второй восьмерки РФПЛ. Скорее, ФНЛ.
      Да и сколько уже в "перспективных" можно ходить?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > GM 12 января 2018, 18:21

      согласен, все таки надеюсь что в этот раз он проявит себя и перестанет быть просто перспективным и подающим надежды.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 января 2018, 10:12

      будет по арендам ходить до конца контракта

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 12 января 2018, 00:41

      своих отдаём, чужих подписываем...странно как-то...

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > vovan55 12 января 2018, 15:52

      Предлагаешь в основу ЦСКА ставить?

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 11 января 2018, 22:51

      Помню большим талантом считался..как бы Чалов также не закончил..

      4
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 января 2018, 22:00

      если и в этот раз у него не пойдет, то в России он точно уже ни кому не пригодится

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 января 2018, 21:35

      Может быть стоило вместо Базелюка Оланаре в аренду отдать?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > BRO_football 11 января 2018, 23:22

      ++++++++++++++

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 21:30

      Ну, в Чехию не на заработки едут... Может зацепит навыков, старания и удачи!!..

      6
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      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > insider_retro 11 января 2018, 22:36

      кстати Вы не правы....в Чехию тоже на заработки едут...Бармен,оч хорошо зарабатывает и навыки получает хорошие....я там просто был)))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > makson_klim 11 января 2018, 22:38

      Ну, мы то с Вами понимаем кто за какими заработками и на какие кастинги едет в Чехию...)))

      5
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > insider_retro 11 января 2018, 22:40

      естественно)))))

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > makson_klim 11 января 2018, 22:49

      Вряд ли из Базелюка хороший бармен получится!

      3
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Обер-КанцлерЪ 11 января 2018, 22:56

      ну может в чешских фильмах будет сниматься)))Загубили парня....а такая перспектива была....а может он сам себя...мы правды не знаем.

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > makson_klim 11 января 2018, 22:57

      В том самом сериале про кожаный диван?)

      Ну кроме шуток, на Караваева Чехия отлично повлияла, может и Базелюк раскроется наконец! В смысле как футболист))

      3
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Обер-КанцлерЪ 11 января 2018, 23:05

      ))))))время покажет....удачи ему!))))

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > makson_klim 11 января 2018, 23:20

      а почему в прошлом?..парень в расцвете сил,потенциал -БОМБА-...должен раскрыться ..

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Mr_Murder 11 января 2018, 23:37

      надеюсь...я к тому,что чемпионат чехии не думаю,что сильнее рфпл...если ему место здесь,не нашлось сейчас,то сомневаюсь,что после Чехии он заиграет...ну время покажет.как говорится:цыплят по весне считают...

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 21:27

      Почему не продадут? Убытков от него наверно больше

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      Рейтинг: +1481

      GM > DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 15:53

      Кому и за сколько?

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