ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб

ну посмотрим проявит ли себя там, если нет то скорее всего ему место только во второй восьмерке РФПЛ и о том что считали перспективным и талантливым стоит забыть.
Чешская «Зброевка» арендовала нападающего ЦСКА Контстантина Базелюка, сообщается на официальном сайте чешского клуба.
Россиянин проведет в клубе вторую половину сезона 2017/18.
Текущий сезон 24-летний нападающий начал в «Анжи», где провел шесть матчей и не отметился результативными действиями. Игрок проводит в арендах последние четыре сезона. В последний раз он выступал за ЦСКА в августе 2014 года.