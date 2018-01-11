ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб

Чешская «Зброевка» арендовала нападающего ЦСКА Контстантина Базелюка, сообщается на официальном сайте чешского клуба.

Россиянин проведет в клубе вторую половину сезона 2017/18.

Текущий сезон 24-летний нападающий начал в «Анжи», где провел шесть матчей и не отметился результативными действиями. Игрок проводит в арендах последние четыре сезона. В последний раз он выступал за ЦСКА в августе 2014 года.