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    «СКА-Хабаровск»: «Для Базелюка матч с ЦСКА точно будет особенным»

    Пресс-служба «СКА-Хабаровска» сообщила об особом настрое форварда Константина Базелюка на кубковый матч с ЦСКА. Игрок ранее выступал за москвичей.

    «В кадре лучший бомбардир нашей команды Костя Базелюк.

    Вот уж для кого точно матч с ЦСКА будет особенным», – написали хабаровчане.

    • Встреча в Москве состоится завтра, 21 февраля.
    • Базелюк – воспитанник ЦСКА, брал с командой РПЛ.
    • «СКА-Хабаровск» идет в ФНЛ на 7-м месте.

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    Источник: твиттер «СКА-Хабаровска»

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