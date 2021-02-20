«СКА-Хабаровск»: «Для Базелюка матч с ЦСКА точно будет особенным»

Пресс-служба «СКА-Хабаровска» сообщила об особом настрое форварда Константина Базелюка на кубковый матч с ЦСКА. Игрок ранее выступал за москвичей.

«В кадре лучший бомбардир нашей команды Костя Базелюк.

Вот уж для кого точно матч с ЦСКА будет особенным», – написали хабаровчане.

Встреча в Москве состоится завтра, 21 февраля.

Базелюк – воспитанник ЦСКА, брал с командой РПЛ.

«СКА-Хабаровск» идет в ФНЛ на 7-м месте.