Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Константин Базелюк - статистика

Завершил карьеру
12 апреля 1993 (33)
#10 | Нападающий
187 см | 78 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
14
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 24 тур
Волгарь
1 : 0
16.05.2024
Нефтехимик
72' - 90'
Россия. Первая лига, 32 тур
Арсенал
1 : 0
11.05.2024
Нефтехимик
89' - 90'
Россия. Первая лига, 31 тур
Нефтехимик
0 : 0
04.05.2024
Енисей
Был в запасе
Россия. Первая лига, 30 тур
Кубань
1 : 1
28.04.2024
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. Первая лига, 29 тур
Нефтехимик
1 : 2
24.04.2024
Шинник
Был в запасе
Россия. Первая лига, 28 тур
Тюмень
0 : 3
20.04.2024
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. Первая лига, 27 тур
Нефтехимик
0 : 3
15.04.2024
Динамо Мх
1' - 46'
Россия. Первая лига, 26 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
07.04.2024
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. Первая лига, 25 тур
Нефтехимик
1 : 1
31.03.2024
Акрон
Был в запасе
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
2 : 0
08.03.2024
КАМАЗ
1' - 67'
58'
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
3 : 0
03.03.2024
Алания
68' - 90'
Россия. Первая лига, 20 тур
Черноморец
0 : 1
26.11.2023
Нефтехимик
46' - 90'
Россия. Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2023
Сокол
46' - 90'
Россия. Первая лига, 18 тур
Нефтехимик
0 : 0
12.11.2023
Торпедо
1' - 90'
Россия. Первая лига, 17 тур
Динамо Мх
1 : 0
05.11.2023
Нефтехимик
1' - 46'
Россия. Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
0 : 0
01.10.2023
Арсенал
72' - 90'
Россия. Первая лига, 10 тур
КАМАЗ
0 : 1
16.09.2023
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 4
27.08.2023
Родина
71' - 90'
90'
Россия. Первая лига, 6 тур
Торпедо
2 : 1
21.08.2023
Нефтехимик
65' - 90'
Россия. Первая лига, 5 тур
Енисей
2 : 0
13.08.2023
Нефтехимик
1' - 82'
Россия. Первая лига, 3 тур
Нефтехимик
0 : 1
30.07.2023
Химки
1' - 90'
Россия. Первая лига, 2 тур
Алания
1 : 0
24.07.2023
Нефтехимик
1' - 28'
Россия. Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
2 : 1
16.07.2023
Волгарь
1' - 90'
Главные новости
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
22:34
3
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
4
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+