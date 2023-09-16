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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Нефтехимик
КАМАЗ - Нефтехимик: обзор матча 16 сентября 2023
КАМАЗ
16.09.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Нефтехимик
13'
П. Котов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Нефтехимик
Желтая карточка
А. Анисимов
77'
Замена
А. Полюткин
️️️️
Д. Таликин
74'
71'
Замена
Д. Липовой
️️️️
С. Джамилов
67'
Замена
В. Галиулин
️️️️
П. Котов
Вторая желтая
А. Гаглоев
65'
56'
Замена
М. Першин
️️️️
Д. Кокоев
Замена
Г. Борисенко
️️️️
И. Бадртдинов
56'
55'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Котик
54'
Замена
К. Морозов
️️️️
Д. Талалай
50'
Желтая карточка
Д. Талалай
29'
Желтая карточка
А. Бердников
17'
Желтая карточка
Д. Кокоев
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Котов
Желтая карточка
А. Гаглоев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
10
Роман Защепкин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
2-1-4-2-1
31
Анисимов
5
Ратников
4
Абрамов
21
Горелов
7
Аюкин
11
Гаглоев
42
Кириллов
97
Таликин
33
Фартуна
19
Бадртдинов
11
Укомский
4-4-1-1
1
Ещенко
5
Зорин
16
Шоркин
21
Бердников
17
Котов
8
Талалай
17
Кокоев
73
Петров
2
Ситдиков
7
Джамилов
9
Котик
97
Таликин
20
Полюткин
20
Полюткин
97
Таликин
19
Бадртдинов
90
Борисенко
90
Борисенко
19
Бадртдинов
17
Котов
21
Галиулин
21
Галиулин
17
Котов
8
Талалай
5
Морозов
5
Морозов
8
Талалай
9
Котик
99
Емельянов
99
Емельянов
9
Котик
7
Джамилов
9
Липовой
9
Липовой
7
Джамилов
17
Кокоев
9
Першин
9
Першин
17
Кокоев
Остались в запасе
КАМАЗ
Нефтехимик
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
78
Руслан Куль
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
78
Руслан Куль
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча КАМАЗ - Нефтехимик
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
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1 : 1
25.10.2026
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